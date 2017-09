Zeit-Online spricht von Silicon Aachen wegen des Post-Streetscooter´s

Das RWTH Aachen ist anscheinend den deutschen Autobauern um Jahre voraus und denkt vollkommen anders.

(WK-news) – Gerade findet in Frankfurt die IAA statt, und die große Zeit-Online sieht dort den Auftritt von der RWTH Aachen als wichtigste deutsch-Auto-Nachricht.

Was bedeutet das?

Der Streetscooter ist ein billiges Baukastensystem, vollkommen preiswert herzustellen, und es könnte ein riesiger Energiespeicher für alle Erneuerbaren Energien werden, wenn “Privat-Leute” sich ein ähnliche Fahrzeug anschaffen, es muss ja nicht dem Streetscooter gleichen.

Wenn 5 Menschen darin Platz haben, oder nur ein Mensch fährt und den ganzen Einkauf damit erledigen kann, weil sie/er nicht mehr als 100 Kilometer am Tag fährt, zum Kindergarten, zur Tagesstätte, zur Schule, Arbeit …

– dann wäre es das beliebteste Zweitauto.

Bin ich ZUHAUSE, dann ziehe ich das Kabel, es sollte so sein, wie bei unserem Miele-Staubsauger, das funktioniert immer, – aus der Dose am Auto ziehe ich ein Kabel und schließe es an die Steckdose an.

So einfach kann dann E-Mobilität sein.

Und unsere Regierung will es, deshalb wird sie uns den E-Mobilität-Strom-Preis für den Börsenstrompreis geben, der Umwelt wegen. Wir wollen doch die Welt retten.

So ein einfaches Auto, wie der Streetscooter, dürfte nicht mehr als geschätzte 7.000 € kosten, .

Nun, so ein Auto fährt nicht schnell und nicht weit, brauchen wir ja auch nicht, ist fast lautlos und kommt unseren Klimazielen entgegen.

Keine Windkraftanlage würde mehr still stehen, sondern E-Autos dafür Saft geben.

Es ist an der Zeit, sich von politischen Lügen zu trennen, und einfach Fakten zu benennen.

http://www.zeit.de/mobilitaet/2017-09/elektromobilitaet-e-go-rwth-aachen-campus-streetscooter-guenther-schuh

Und noch EINS: Ich fühle mich geehrt und bin stolz darauf deutsche/r zu sein.

Ich unterrichte “Flüchtlinge/Asylanten”.

Ich, Hermann Betken, mit dem ganz langem Haar, mit den Tieren, auf unserem Hof, mit meiner Frau, die in keinem Sack laufen muss, noch, die ich jemals einsperren will, die alle Freiheiten hat, so wie ich auch.

Ich mekka nicht meine Frau an. Ich bin der Sohn einer Frau, meiner lieben Mutter, für die ich alles gebe, genau so wie sie für mich.

Ich ehre, meine Frau, meine Mutter, ZUERST! zwischen uns steht kein Glaube, steht keine Religion und ich bin stolz darauf, sehr stolz, unendlich stolz.

Ich bin durch tausend Tode gegangen, und DANKe dafür. Ich bin längst verbrannt. Ich bin Vergangen und aus der Rückschau, die wir Zukunft, Zusammenkunft,nennen.

Ich freue mich darauf, …

