7. Statuskonferenz des BMWi-Förderprogramms diskutiert gegenwärtige Schlüsselfragen zur Bioenergie mit Arbeitsgruppen-Sessions, Bioenergie-Foren und einem vielfältigen Rahmenprogramm

(WK-intern) – Vom 20. bis 21. November 2017 lädt das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) finanzierte Förderprogramm „Energetische Biomassenutzung“ unter dem Motto „Bioenergie: Flexibel und integriert in die nächste Epoche“ Bioenergieexperten nach Leipzig.

Zwei Tage lang diskutieren die Forscher auf der 7. Statuskonferenz drängende Schlüsselfragen: Wie können intelligente Bioenergie-Konzepte, wie konkrete System- und Marktlösungen gestaltet sein, die den Anforderungen nach Energie- und Kosteneffizienz, Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und schlussendlich auch sozialer Akzeptanz gerecht werden?

DAS HAUPTPROGRAMM

> Keynotes zu aktuellen Spannungsfeldern der Bioenergie.

> Podiumsdiskussion als Unterhausdebatte zum Konferenzthema „Bioenergie: Flexibel und integriert in die nächste Epoche!“.

> Relaunch der Arbeitsgruppen: Strommarkt I Wärmemarkt I Normierung & Standardisierung

> Die Neuen im Förderprogramm: Vorstellung der 15 neuen Projekte im BMWi-Förderprogramm „Energetische Biomassenutzung“, u.a. mit Schwerpunkten im Bereich Energieeffizienz, Flexibilität oder auch der Kombination verschiedener erneuerbarer Energien.

> Bioenergie-Foren: „Kompetent diskutiert“: Gebündelt zu acht ausgewählten Themenschwerpunkten bieten die Foren Fachvorträge und die Möglichkeit zur Diskussion mit den Experten.

> Side-Workshop Projekt FermKomp: Vorstellung aktueller Forschungsergebnisse und Kontrastierung mit der Perspektive auf eine mögliche Prozessoptimierung von Hersteller- bzw. Betreiberseite (Projektsteckbrief).

ABWECHSLUNGSREICHES RAHMENPROGRAMM

> Posterausstellung

> Netzwerkveranstaltung & Poster-Slam

Auf den Punkt, ungewöhnlich, unterhaltsam – Wissenschaftler beim Poster-Slam können ihre Forschungsprojekte in fünf Minuten vorstellen. Ob als Live-Experiment oder mit Requisiten, alleine oder im Team, rappend oder singend – am Ende entscheidet das Publikum, wer gewinnt. Interesse, Ihr Projekt zu präsentieren? Dann melden Sie sich an!

> Wissenschaft trifft Wirtschaft

Ausgewählte Praxispartner der Projekte aus dem Förderprogramm präsentieren ihre Arbeit parallel zur Posterausstellung im Foyer des KUBUS. Nutzen Sie die Gelegenheit sich mit den Unternehmen im BMWi-Förderprogramm “Energetische Biomassenutzung” auszutauschen!

Focus on Bioenergy – Fotowettbewerb

Eine neue Perspektive, ein seltener Einblick, eine kuriose Momentaufnahme – was ist Ihr schönstes Projektfoto zum Thema Bioenergie? Bis zum 13.November können Sie Ihr Bild einreichen. Die Gewinnerfotos werden auf der Startseite des neuen Förderprogramms und ggf. als Cover des Special Issue in der CET veröffentlicht.

