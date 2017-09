DONG Energy veröffentlicht Film über den Abbau des ersten Offshore Windparks

Stilllegung und Rückbau des weltweit ersten Offshore Windparks Vindeby

(WK-intern) – Vindeby Offshore-Windpark bei Lolland im Südosten Dänemarks wurde 1991 als Demonstrationsprojekt konstruiert, um zu beweisen, dass es möglich war, grüne Energie vor der Küste zu erzeugen.

Der weltweit erste Offshore-Windpark war ein großer Erfolg, aber nach mehr als 25 Betriebsjahren sind die Vindeby-Windenergieanlagen abgenutzt und DONG Energy entschloss sich deshalb, den Windpark abzuschalten und rückzubauen.

Decommissioning Vindeby Offshore Wind Farm – the world’s first offshore wind farm

Vindeby Offshore Wind Farm near Lolland in the south east of Denmark was constructed in 1991 as a demonstration project which was to prove whether it was possible to generate green power offshore.

The world’s first offshore wind farm was a great success, but after more than 25 years of operation, the Vindeby wind turbines were worn down, and DONG Energy therefore decided to decommission the wind farm.

Veröffentlichung von: DONG Energy

Videobild: erster-offshore-windpark-der-welt-wird-rückgebaut

