Deutsche Windtechnik schließt auf der HUSUM Wind Vollwartungsvertrag für zwei Windparks ab

Deutsche Windtechnik baut strategische Partnerschaft mit European Energy A/S auf der Husum Wind aus

(WK-intern) – Der unabhängige Serviceanbieter Deutsche Windtechnik und der dänische Projektentwickler und Betreiber European Energy A/S bauen ihre Zusammenarbeit bei der Onshore-Instandhaltung weiter aus:

Auf der Messe Husum Wind unterzeichneten Vertreter beider Unternehmen am Mittwoch zusätzlich zu bereits bestehenden Verträgen einen Vollwartungsvertrag für die Windparks Briesensee und Gaurettersheim. Die Vereinbarung ist auf zehn Jahre Laufzeit ausgelegt.

Der neue Vollwartungsvertrag greift 2019 und umfasst alle Wartungstätigkeiten nach Herstellervorgaben inklusive anfallender Reparaturen und ggf. Ersatz von Großkomponenten und Rotorblättern. Dabei garantiert die Deutsche Windtechnik eine energetische Verfügbarkeit der Anlagen von 97 Prozent.

Langjährige Partnerschaft mit Blick in die Zukunft European Energy A/S setzt nach langer Zusammenarbeit erneut volles Vertrauen in die Deutsche Windtechnik. „Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit der Deutschen Windtechnik, sind wir sehr daran interessiert, unsere gute Zusammenarbeit weiter auszubauen“ sagt Jan Hendrik Wunsch, technischer Manager für Windenergieanlagen bei European Energy A/S.

„Trotz Evakuierung der Messehallen aufgrund des Sturms mit Orkanböen konnten wir uns am Mittwoch auf dem Messegelände zusammenfinden und auf den neuen Vertrag einigen. Das spricht für unser gegenseitig entgegengebrachtes Vertrauen und unterstreicht unsere gemeinsame Handlungsstärke“, beschreibt Boy Kliemann, Vertrieb Deutschen Windtechnik Service, die außergewöhnlichen Umstände bei der Vertragsunterzeichnung. Das Windportfolio im Windpark Briesensee in Brandenburg umfasst elf Windenergieanlagen des Herstellers Vestas V90 zu je 2 Megawatt, der Windpark Gaurettersheim in Bayern besteht aus zwei Windenergieanlagen derselben Technologie.

Über die Deutsche Windtechnik AG

Die Deutsche Windtechnik AG mit Hauptsitz in Bremen bietet europaweit das komplette Paket für die technische Instandhaltung von Windenergieanlagen aus einer Hand an. Das Unternehmen arbeitet sowohl onshore als auch offshore. Über 3.000 Windenergieanlagen werden europaweit im Rahmen von festen Wartungsverträgen betreut (Basiswartung und Vollwartung). Der Fokus der Anlagentechnik liegt auf Maschinen der Hersteller Vestas/NEG Micon, Siemens/AN Bonus, Nordex, Senvion, Fuhrländer und Gamesa.

PM: Deutsche Windtechnik

Messestand Deutsche Windtechnik / Foto: HB

Weitere Beiträge: