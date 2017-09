Altair baut seine Führungsrolle in der Simulation von Verbundwerkstoffen weiter aus

Mit der Übernahme von Componeering baut Altair seine Führungsrolle in der Simulation von Verbundwerkstoffen weiter aus

(WK-intern) – Die Erweiterung durch ESAComp™ bereichert die HyperWorks® Entwicklungsplattform für Produkte aus Verbundmaterialien

TROY, Mich. – Altair hat die Componeering Inc., ein in Helsinki, Finnland, ansässiges, auf Strukturanalyse und Design von Verbundwerkstoffen spezialisiertes Technologieunternehmen, übernommen. Componeering, jetzt Altair Engineering Finland Oy, ist der Entwickler der ESAComp Verbundwerkstoff-Simulationssoftware.

Ursprünglich durch ein Projekt der Europäischen Weltraumorganisation ESA (European Space Agency) ins Leben gerufen, ist ESAComp heute eine Basistechnologie, die in der gesamten Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt wird und sich in nahezu allen Industriebereichen etabliert hat, in denen Verbundwerkstoffe verwendet werden, darunter in der Marineindustrie, dem Schienenfahrzeugbau sowie bei alternativen Energien und im Maschinenbau.

Initiiert wurde die Zusammenarbeit zwischen Altair und Componeering von ihrem gemeinsamen Kunden RUAG Space. Das Unternehmen wandte sich an Altair mit der Bitte, die Möglichkeit eines Datenaustauschs zwischen den beiden Softwarepaketen zu untersuchen und gab so den Anstoß für die gemeinsame Entwicklung einer bidirektionalen Schnittstelle.

„Altair HyperWorks und ESAComp sind ein zentraler Bestandteil des Verbundwerkstoff-Analyseprozesses bei RUAG. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie die immer engere Integration zwischen den beiden Produkten dazu beiträgt, den Prozess weiter zu straffen und unnötige Unterbrechungen im Datenfluss auszuräumen“, sagt Ralf Usinger, Manager Innovation & Industrialization bei der RUAG Space (CH).

Franck Mouriaux, General Manager, Structures RUAG Space, fügte hinzu: „Diese Errungenschaft ist ein weiterer Erfolg der engen Zusammenarbeit zwischen Altair und RUAG Space. Wir schätzen die pro-aktive Unterstützung und Altairs lösungsorientierten Ansatz. Diese Partnerschaft ist für uns von großer Bedeutung, wenn wir die Herausforderungen der neuen kommerziellen Raumfahrtindustrie meistern und wettbewerbsfähig bleiben wollen.“

ESAComp ist eine Software für das Design und die Analyse von Verbundmaterialien, von der Konzeptphase und dem Vorentwurf geschichteter Verbundwerkstoff-Strukturen bis hin zu erweiterten Analysen für die finale Designfreigabe. Die Grundlage von ESAComps mikromechanischen Analysefähigkeiten von monolithischen und Sandwich-Laminaten liegt in der umfangreichen Materialdatenbank. Die Software umfasst darüber hinaus Analysetools für Strukturelemente mit ebenen und gekrümmten Paneelen, versteiften Paneelen, Balken- und Stützelementen sowie Klebeverbindungen und mechanischen Gelenken. ESAComps Funktionen für die frühe Designphase von Verbundmaterialien ergänzen die detaillierten Analyse- und Optimierungseigenschaften von OptiStruct® und Multiscale Designer™ für Verbundwerkstoffstrukturen.

„Die bisher durch die Altair Partner Alliance (APA) erhältliche ESAComp Software von Componeering erweitert die Altair HyperWorks Suite um fundiertes Expertenwissen für das Design von Schichtverbundwerkstoff-Strukturen in der frühen Designphase. Altair Kunden aus allen Industriebereichen werden von dem Know-how in der Verbundmaterial-Entwicklung und der engen Integration mit OptiStruct und Multiscale Designer profitieren“, sagt Dr. Uwe Schramm, Chief Technical Officer, Solvers and Optimization, und er fügt hinzu: „Diese Anbindung an HyperWorks wird zu einer Straffung der Prozesse und Zeitersparnis führen, weil alles in einem Arbeitsablauf integriert ist“.

„Durch die Übernahme von Componeering erhält Altair neben unserem Composite Know-how das Werkzeug ESAComp, die in der Industrie bewährte Composites Software mit Schwerpunkt auf die frühe Designphase und detaillierte Designüberlegungen. Die Software ergänzt hervorragend Altairs Angebot im finite Elementebereich sowohl im Pre- als auch im Postprocessing. Die geplante enge Integration wird die Anwendererfahrung zusätzlich verbessern”, so Markku Palanterä, vormals CEO bei Componeering Inc., nun Director ESAComp bei Altair.

Um mehr über die ESAComp Eigenschaften und die Integration in HyperWorks zu erfahren, melden Sie sich hier für das nächste Webinar am 21. September an.

Über Altair

Altair entwickelt und unterstützt die breite Anwendung von Simulationstechnologie, mit der Designs, Prozesse und Entscheidungen optimiert werden können. Altair ist ein privat geführtes Unternehmen mit über 2600 Mitarbeitern. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Troy, Michigan, außerdem ist Altair mit über 68 Niederlassungen in 24 Ländern vertreten. Heute unterstützt das Unternehmen mit seinen Lösungen über 5000 Kunden aus den unterschiedlichsten Industrien. Weitere Informationen finden Sie unter: www.altair.de.

PM: Altair Corporate

Pressebild: ESAComp hat Schnittstellen zu HyperWorks für Pre- und Post-processing Aufgaben.

Weitere Beiträge: