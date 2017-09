Zuverlässige Hochleistungsbremsen bei Windkraftanlagen, Gezeitenturbinen und Wasserkraftturbinen

Global Service Solutions von Svendborg Brakes bieten Bremsenanwendern lückenlose Unterstützung bei der Instandhaltung

(WK-intern) – Wenn es um Hochleistungsbremsen für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen erneuerbare Energien, Offshore, Bergbau, Öl und Gas oder Stahl geht, bedarf es zuverlässiger Instandhaltungsdienstleistungen, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Rentabilität zu sichern.

Svendborg Brakes, ein Unternehmen der Altra Industrial Motion Corporation, erfüllt diese Anforderungen mit seinem Supportpaket Global Service Solutions, das die notwendige Servicezuverlässigkeit für die Instandhaltung garantiert.

Bremsen spielen eine elementare Rolle für die kontrollierte Bewegungs- und Geschwindigkeitsbegrenzung in Industrieanlagen, und ihre optimale Instandhaltung setzt gründliche Kenntnis der entsprechenden Komponenten in der Maschine voraus. Darüber hinaus sind für die unterschiedlichen Bedürfnisse von Entwicklern, OEMs und Endanwendern besondere Instandhaltungsstrategien notwendig. Hierfür bietet Svendborg Brakes weltweit und rund um die Uhr seinen Supportservice an. Dieser wird von hoch qualifizierten Ingenieuren erbracht, die über Detailkenntnisse der jeweiligen Systeme verfügen und sowohl kundenspezifische Instandhaltungsstrategien umsetzen als auch schnell auf Notfälle reagieren.

Aufgrund ihrer langjährigen Anwendungserfahrung sind die Ingenieure von Svendborg Brakes in der Lage, bestimmte Arten von Bremsenverschleiß vorherzusagen, sodass sie die Anlagenbetreiber rechtzeitig über anstehende Inspektionen oder Überholungen informieren können. So lässt sich ein vorausschauendes Instandhaltungskonzept realisieren, das präventive Maßnahmen zum Schutz vor ungeplanten Ausfallzeiten und Reparaturkosten umfasst. In vielen Fällen kann Svendborg Brakes Systemattribute speichern, die jederzeit durch unsere Wartungsingenieure abrufbar sind und die Grundlage für eine effiziente und kostengünstige Instandhaltung bilden.

Viele industrielle Anwendungen müssen jederzeit einwandfrei funktionieren, weil Ausfallzeiten die ohnehin knapp kalkulierten Gewinnmargen weiter schmälern. Instandhaltungspartnerschaften setzen daher ein solides Vertrauensverhältnis zwischen Auftraggeber und Instandhalter voraus. Svendborg Brakes hat die notwendigen Kapazitäten geschaffen, um weltweit umgehend reagieren und den Endanwendern seiner Produkte schnelle Präsenz vor Ort zusichern zu können. Unsere Niederlassungen stehen dabei in ständigem Kontakt mit den Anwendern, behalten die Anlagen im Auge und stehen vor Ort mit Rat und Tat zur Seite.

Die Svendborg-Brakes-Experten im 24/7-Support sind jederzeit kostenlos telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. Außerdem gibt es von Svendborg Brakes eine spezielle Service Support App für iOS und Android, die rund um die Uhr und überall auf der Welt sofortigen Kontakt zu einem qualifizierten Techniker herstellt. Die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme dienen der optimalen Erreichbarkeit der Svendborg-Brakes-Experten im Worst-Case-Fall.

Svendborg Brakes bietet seinen Kunden mehr als nur ein marktführendes Produkt und schult auch in der Produktanwendung. Die Svendborg Brakes Academy bietet Schulungen für alle Bremsenanwender vom Neuling bis zum erfahrenen Spezialisten an. Indem Svendborg Brakes den Anwender mit seinen Produkten besser vertraut macht, kann dieser die Installation aufmerksamer beobachten, sich abzeichnende Probleme früher erkennen und die Instandhalter zum optimalen Zeitpunkt bestellen.

Zur Arbeit mit den Bremsen gehört auch die Inspektion von Komponenten und Sondersystemen mit Schnittstellen zur Bremsanlage, u. a. komplexer elektronischer Steuerungen oder Geräte, für die technische Spezialkenntnisse erforderlich sind. Die Global Service Solutions von Svendborg Brakes gehen weit über den Einzelaspekt der Bremse hinaus, d. h. die Expertise und das Inspektionskonzept erstrecken sich auf das ganze System, um die höchstmögliche Zuverlässigkeit der Gesamtanlage zu erreichen.

Vertrauen, Verlässlichkeit und umgehende Reaktion sind die Eckpfeiler für die Instandhaltung von Industriebremsen in extremen Betriebsumgebungen. Durch die Zusammenarbeit mit einem kompetenten Spezialisten wie Svendborg Brakes profitiert der Endanwender direkt durch bessere Kenntnis seines Produkts. Vertrautheit mit der Technik und ein ganzheitliches Konzept, das die Bremse im Zusammenhang eines wesentlich größeren Systems betrachtet, sorgen für höhere Zuverlässigkeit und Kostenwirksamkeit.

Seit 1989 gilt Svendborg Brakes als international führender Experte im Bereich intelligenter Bremslösungen für industrielle Anwendungen. Umfangreiches Anwendungswissen, innovative Bauweisen, schnelle Prototypenentwicklung und ausgiebige Prüfungen sorgen dafür, dass die technisch hochmodernen, widerstandsfähigen und sicheren Bremssysteme alle Spezialanforderungen des Kunden erfüllen.

Svendborg Brakes hält ein breitgefächertes Angebot an technisch ausgereiften Produkten bereit, u. a. hydraulische Bremsen und Hydraulikaggregate, Trommelbremsen, Bremsensteuerungen und Kupplungen. Lösungen von Svendborg Brakes verrichten in vielen Schlüsselbereichen, u. a. erneuerbare Energien, Bergbau, Wasserkraft, Kräne, Öl und Gas, Schiffbau und Offshore, zuverlässig ihre Arbeit in Anwendungen wie Windkraftanlagen und Gezeitenturbinen, Langstreckenförderern, Antriebssystemen, Decksausrüstungen, Hebezeugen, Aufzügen und Rolltreppen sowie Wasserkraftturbinen.

