Schnellladesystem: 350 kW speicherbasierten High Power Charger für E-Mobilität

Elektromobilität: ADS-TEC stellt auf der EVS30 einen 350 kW speicherbasierten High Power Charger für das leistungsbegrenzte Verteilnetz vor

(WK-intern) – Der Spezialist für industrielle IT- und Energiesysteme ADS-TEC aus Nürtingen hat sich sehr frühzeitig auf die Notwendigkeit von Schnellladesystemen an leistungsbegrenzten Verteilnetzen vorbereitet.

Wesentlicher Akzeptanzfaktor in der E-Mobilität wird das problemlose und bei Bedarf schnelle Laden sein. Neben großen Ladeparks an leistungsstarken Netzanschlüssen werden auch dezentrale Schnelllader im Verteilnetz benötigt.

Mit Hilfe von speicherbasierten Schnellladesystemen können auch dezentral sehr hohe Ladeleistungen in kurzer Zeit realisiert werden. Auf verschiedenen Messen hat ADS-TEC bereits die Produkte „PowerBooster“ und „PowerBooster+“ mit integrierter Schnellladetechnik für Elektrofahrzeuge vorgestellt.

In Zusammenarbeit mit der Porsche Engineering Group entwickelt ADS-TEC ein hoch effizientes Fahrzeug-Schnellladesystem (HPC High Power Charger) für das leistungsbegrenzte Verteilnetz, das bereits 2018 auf den Markt kommen wird.

Mit diesem äußerst kompakten System können Ladeleistungen von bis zu 350 kW pro Fahrzeug auch in dezentralen Strukturen angeboten werden. Fahrzeuge verschiedenster Hersteller mit 400-V-Batterien sowie Hochvoltbatteriesysteme bis 920 V können dank Speicherintegration auch an begrenzten Standard-Netzanschlüssen versorgt und geladen werden. „Wir sind davon überzeugt, dass mit dieser hoch optimierten Lösung ein wichtiger Baustein für die Anwenderakzeptanz und die Freude an der Elektromobilität geschaffen wird“, so Thomas Speidel, ADS-TEC Geschäftsführer und Präsident des Bundesverbandes Energiespeicher (BVES) e.V.

Auf der EVS30 – Electrical Vehicle Symposium & Exhibition – (9. bis 11. Oktober 2017, Messe Stuttgart) werden ADS-TEC und die Porsche Engineering Group dieses neue Schnellladesystem erstmals öffentlich auf ihren Messeständen vorstellen.

Über die ADS-TEC GmbH

ADS-TEC ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptsitz in Nürtingen bei Stuttgart und gegenwärtig etwa 240 Mitarbeitern. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige und langzeitverfügbare Industrie-IT-Systeme „100% Made in Germany“ sowie skalierbare professionelle Lithium-Ionen-Batteriespeichersysteme inklusive Energiemanagementsystem für den Heim-, Industrie- und Infrastrukturbereich.

ADS-TEC Geschäftsführer Thomas Speidel ist Präsident des Bundesverbandes Energiespeicher (BVES) e.V. Durch Initiativen in zahlreichen von Bund und Ländern geförderten Projekten steht ADS-TEC in enger Verbindung zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Porsche Engineering Group / ADS-TEC: Fahrzeug-Schnellladesystem (HPC High Power Charger) mit Ladesäule für das leistungsbegrenzte Verteilnetz

Foto: ADS-TEC

