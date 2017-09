Quantec Sensors und Denker & Wulf gründen Joint Venture für flächendeckende BNK für S-H

HUSUM Wind: Kooperation zwischen Quantec Sensors und Denker & Wulf AG: flächendeckend bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung für Schleswig-Holstein

(WK-intern) – Die Quantec Sensors GmbH und die Denker & Wulf AG werden über die neu gegründete gemeinsame Gesellschaft Quantec DWAG Operations GmbH innerhalb der nächsten drei Jahre flächendeckend in Schleswig-Holstein die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK) von Windkraftanlagen umsetzen.

Die Realisierung erfolgt zunächst in fünf Regionen mit besonders hohen Konzentrationen an Windenergieanlagen.

»Mit dem von der DFS zugelassenen System der Quantec Sensors realisieren wir ab sofort eine umfassende Lösung, die gleichzeitig auch wirtschaftlich überzeugt. Während andere Anbieter noch ankündigen, setzen wir um«, erklärt Torsten Levsen, Vorstandsvorsitzender der Denker und Wulf AG.

Joint Venture zweier starker Partner:

Die Installation von Windenergieanlagen mit bisher insgesamt 1.400 MW Leistung kennzeichnet die Denker & Wulf AG als einen der führenden deutschen Onshore-Windparkentwickler. Das Unternehmen mit Sitz im Schleswig-Holsteinischen Sehestedt, das zudem Standorte in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg betreibt, sieht sich traditionell dem windreichen Norden der Republik verbunden. Denker & Wulf bietet ein Portfolio, das alle Leistungssegmente für die erfolgreiche Realisierung von Windenergieprojekten umfasst – von der Planung bis hin zum effizienten Betrieb. Mit einem modernen und innovativen Windparkmanagement begleitet Denker & Wulf die Windparkbetreiber auch nach der Inbetriebnahme über die gesamte Lebensdauer der Windenergieanlagen.

Die Quantec Sensors GmbH, einer der Pioniere auf dem Gebiet »Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK)«, hat das derzeit einzige zugelassene BNK-System entwickelt, das mehr als 1.000 Quadratkilometer abdecken kann. Mehr als zehn dieser Systeme befinden sich derzeit bundesweit in der Realisierungsphase und werden 2018 in Betrieb gehen.

Die von den beiden Kooperationspartnern neu gegründete Quantec DWAG Operations GmbH wird den Betreibern in Schleswig-Holstein für die Errichtung und den Betrieb der BNK-Systeme dabei als Vertragspartner zur Verfügung stehen. Das Unternehmen bietet über die Bereitstellung der Erfassungssignale hinaus beispielsweise auch die Installation und Betreuung der in den Windparks installierten Empfangskomponenten sowie die Begleitung des Genehmigungsverfahrens an. Das Portfolio umfasst außerdem das gesamte Spektrum von der Voruntersuchung und Konzepterstellung bis zur Ertüchtigung der Infrastruktur, einschließlich der Realisierung beziehungsweise Upgrades der Kommunikationsnetzwerke, Schnittstellen und Befeuerungssysteme.

Der Start der Signalbereitstellung in Schleswig-Holstein ist bereits für 2018 geplant. Für die Einbindung von weit mehr als 100 Windenergieanlagen stehen die Vertragsabschlüsse kurz bevor. Jeder Windpark kann seinen Beitrag zur Erhöhung der Akzeptanz von Windenergie leisten. Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung signalisiert gute Nachbarschaft mit der Bevölkerung im visuellen Einwirkungsbereich der jeweiligen Anlagen. Eine wirtschaftlich günstige Preisgestaltung ermöglicht dabei auch kleinen Windparks und sogar Einzelanlagen die Teilnahme an dem jeweilig örtlichen BNK-Konzept.

PM: Denker & Wulf AG

Bilder von der HUSUM Windmesse / Fotos: HB

