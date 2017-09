CEE Group erweitert Erneuerbare Energien-Portfolio auf über 600 Megawatt

(WK-intern) – Die Hamburger Beteiligungsgesellschaft CEE baut ihr Portfolio kontinuierlich aus und erwirbt einen weiteren deutschen Windpark.

Der aus 6 Windkraftanlagen bestehende Park im niedersächsischen Gilmerdingen weist eine Kapazität von rund 12 Megawatt (MW) auf. Damit liegt das die Gesamtkapazität der CEE im Wind- und Photovoltaikbereich erstmalig über 600 MW.

Der von CEE erworbene Windpark befindet sich in Niedersachsen in der Nähe der Stadt Soltau. Die insgesamt sechs Windkraftanlagen des Typs Gamesa G97 mit einer Nabenhöhe von 120 Metern liefern eine Erzeugungsleistung von rund 12,0 MW.

Verkäufer des Windparks ist die dänische European Energy AS, mit der CEE seit einiger Zeit erfolgreich zusammenarbeitet. Der neu erworbene Windpark ist bereits das dritte Projekt, welches CEE von European Energy AS erwirbt. Die kaufmännische Betriebsführung übernimmt mit CEE Operations, die auf diese Aufgabe spezialisierte CEE-Tochtergesellschaft.

Die Gesamterzeugungsleistung der CEE aus Windkraft- und Solarfreiflächenanlagen steigt nunmehr auf über 600 MW. Damit festigt die CEE weiter ihre Position als einer der größten unabhängigen Betreiber von Solar- und Windparkanlagen in Deutschland. „Wir freuen uns als Marktteilnehmer der ersten Stunde auch in dem aktuell kompetitiven Umfeld weiter zu wachsen. Das unterstreicht unsere langjährige Kompetenz im Strukturieren, Erwerben und Betreiben von Erneuerbare Energien-Projekten“, erläutert Detlef Schreiber, CEO von CEE und ergänzt „Investments in Sachwerte mit regelmäßigen Cash Flows bieten unseren Investoren auch weiterhin eine attraktive Investitionsmöglichkeit im aktuellen Niedrigzinsumfeld. Und das relativ unabhängig vom Geschehen auf den weltweiten Finanzmärkten.“

Die Wind- und Solarparks der CEE befinden sich in Deutschland, Frankreich sowie UK. Im Jahr 2017 werden die CEE-Energieparks voraussichtlich rund 950.000 Megawattstunden (MWh) Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen und damit rund 225.000 4-Personen-Haushalte mit Grünstrom versorgen.

PM: CEE

Weitere Beiträge: