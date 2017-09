ARGE Netz und GESY gehen ab heute gemeinsam das 7000-Megawatt-Bündnis ein

7000-Megawatt-Bündnis: Erneuerbare Unternehmen gehen gestärkt in die nächste Phase der Energiewende

(WK-intern) – Die erneuerbare Unternehmensgruppe ARGE Netz und die erneuerbaren Unternehmen in der GESY gehen ab heute die Zukunft der erneuerbaren Energieversorgung gemeinsam an.

Die neue unabhängige Unternehmensgruppe schließt ein starkes Bündnis mit 7.000 Megawatt aus Wind, Solar, Biomasse und Speicherlösungen.

Husum. „Wir sind uns einig, dass wir als erneuerbare Energieerzeuger das Steuerrad der künftigen Energieversorgung weiterhin in der Hand halten. Als starkes Bündnis der Erneuerbaren Energien werden wir mehr Verantwortung für das gesamte Energiesystem übernehmen. Zugleich wollen wir auch die Chancen der neuen Energiemärkte gemeinsam nutzen. Daher organisieren wir die Energieversorgung mit erneuerbarer Energie auf breiter Basis gemeinsam“, so Dr. Martin Grundmann, Geschäftsführer von ARGE Netz.

Matthias König, Vorstandsmitglied der ENERTRAG AG: „Es ist für erneuerbare Erzeuger wirtschaftlich sinnvoll, gerade zu diesem Zeitpunkt diesen Schritt zu gehen, denn wir stehen vor großen Herausforderungen, die wir als mittelständische Unternehmen mit gebündelter Kraft angehen wollen. Wir werden mit unseren Unternehmen gemeinsam die Energievermarktung zusammenfassen.“

ARGE Netz bringt ca. 4.000 Megawatt Erneuerbare in die Kooperation ein. Die erneuerbaren Unternehmen aus der GESY repräsentieren rund 3.000 Megawatt erneuerbare Energiezeugung. „Wir zeigen, dass erneuerbare Energieerzeuger ihre Energie selbst vermarkten können“, so Grundmann. „Das muss auch so sein, denn Bürger und Politik erwarten das zu Recht von uns “, erklärt König.

Matthias König spricht für etablierte erneuerbare Unternehmen aus Deutschland und Österreich. neben ENERTRAG sind dies: AgroWEA, BOREAS, Energiekontor, ENOVA, Landwind, Preißler, PSM, re:cap, SL Grüner Strom, VSB, WEB und WSB. „Die Erfassung und Verwendung sekundengenauer Daten sind elementarer Bestandteil eines flexiblen Energiesystems“, so König. „Mit dem Erneuerbaren Kraftwerk schaffen wir gemeinsam die Grundlage für Versorgungssicherheit auf der Basis erneuerbarer Energien“, unterstreicht Grundmann.

ARGE Netz gehört zu den führenden Unternehmensgruppen der erneuerbaren Energieerzeugung mit mehr als 330 Gesellschaftern. Das Unternehmen bündelt ca. 4.000 Megawatt Leistung aus Wind, Photovoltaik und Biomasse. Es bietet außerdem Lösungen zur Speicherung und Umwandlung von erneuerbaren Energien und betreibt das Erneuerbare Kraftwerk. Die digitale Leitwarte berechnet, welche Produzenten in ihrem Netzwerk gerade wie viel Energie produzieren und es prognostiziert, wie viel sie zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stellen werden.

ENERTRAG AG ist ein auf Nachhaltigkeit spezialisiertes europäisches Energieunternehmen und erzeugt jährlich 2,9 Milliarden Kilowattstunden Strom. Mit europaweit 460 Mitarbeitern werden alle Kompetenzen gebündelt, die für ein erfolgreiches Betreiben von Windenergieanlagen und für die Erzeugung und Lieferung erneuerbarer Energie notwendig sind. Dies umfasst Planung, Technologieentwicklung und Finanzierung, Bau und die Betriebsführung bis hin zur Einspeisung in das eigene Stromnetz.

PM: ARGE Netz GmbH & Co. KG

Messestand der ARGE NETZ auf der HUSUM Wind / Foto: HB

Weitere Beiträge: