35. CADFEM ANSYS Simulation Conference

Simulation verbindet vom 15. – 17. November 2017 in Koblenz

(WK-intern) – Mit Simulation verbindet man Innovationen, Qualitätsverbesserungen sowie Zeit- und Ressourceneinsparungen in der Forschung und Entwicklung von Produkten und Prozessen.

Deshalb verbindet Simulation viele Ingenieure aus der Industrie, aus Forschungseinrichtungen und Hochschulen, unabhängig von der Größe der Organisation, von Branchen und dem konkreten Anwendungsgebiet.

Für viele Praktiker, die sich täglich mit ANSYS und anderen Simulationswerkzeugen beschäftigen oder über einen Einstieg nachdenken, ist die CADFEM ANSYS Simulation Conference der jährliche Treffpunkt.

Vom 15. – 17. November 2017 ist es wieder soweit. Das Konferenzprogramm der CADFEM ANSYS Simulation Conference, die in diesem Jahr in Koblenz stattfindet, ist jetzt online verfügbar

(www.simulation-conference.com). Erstmals wird auch Dr. Ajei Gopal teilnehmen, der vor rund einem Jahr zum CEO von ANSYS, Inc. ernannt wurde. In seiner Keynote während des Eröffnungsplenums wird er seine Vorstellungen von „Pervasive Engineering Simulation“, das bedeutet die Nutzung der Simulation im gesamten Entwicklungsprozess, detailliert erläutern. Passend dazu wird ANSYS Discovery Live, eine Anfang September vorgestellte bahnbrechende Technologie, eine wichtige Rolle spielen. Denn dieses neuartige Werkzeug wird die Art und Weise der Konstruktion ändern und den Erfindergeist unterstützen. Mit ANSYS Discovery Live ist jeder Ingenieur in der Lage, die physikalischen Produkteigenschaften instantan, also direkt während der Geometriemodellierung widerzuspiegeln. ANSYS Discovery Live (www.cadfem.de/discovery) ist eine ideale Ergänzung der ANSYS Programmfamilie, deren Anwender sich in Koblenz treffen.

Simulationswerkzeuge von ANSYS und komplementäre Produkte

Der erste Konferenztag der CADFEM ANSYS Simulation Conference ist geprägt durch das Eröffnungsplenum und Übersichtsvorträge zu aktuellen Themen aus der Industrie, der Forschung sowie von ANSYS und CADFEM. Nachmittags wird in bis zu neun parallelen Blöcken über verschiedene Themenschwerpunkte der Simulation informiert. Am zweiten Konferenztag haben die Anwender das Wort. Sie berichten ebenfalls in neun parallelen Themenblöcken, wie sie Simulationswerkzeuge von ANSYS und komplementäre Produkte in ihren Entwicklungs- und Forschungsprojekten eingesetzt haben. Neu sind Vortragsblöcke zur Partikelsimulation mit ROCKY DEM und zur expliziten Strukturmechanik mit ANSYS LS-DYNA. Integriert in die Gesamtveranstaltung finden zudem die CADFEM Medical Conference zum Einsatz der Simulation in Medizin und Medizintechnik sowie das Forum Digital City statt. Im Abschlussplenum erhalten die Teilnehmer aus erster Hand einen Überblick darüber, was agile Produktentwicklung ist, welche Vorteile Unternehmen dadurch haben und welchen Stellenwert die Numerische Simulation dabei hat.

Die umfassende CAE-Fachausstellung während der Konferenz, bietet die Möglichkeit, sich detailliert zu informieren. Dort beantworten die Partnerfirmen von CADFEM, unter anderem die Premium-Sponsoren HP und Intel, mit ihren Produkten und Dienstleistungen alle Fragen zum effizienten Einsatz der Numerischen Simulation. Dieses gilt natürlich auch für die Simulationsexperten von CADFEM und ANSYS. Die große Abendveranstaltung am Donnerstag findet im Kurfürstlichen Schloss Koblenz statt, in dessen klassizistischen Räumlichkeiten die Konferenzteilnehmer eine kulinarische Genussreise durch die Region Mittelrhein erwartet.

35. CADFEM ANSYS Simulation Conference vom 15. – 17. November 2017 in Koblenz

Weitere Informationen: www.simulation-conference.com



Über CADFEM

1985 gegründet, zählt CADFEM zu den Pionieren der numerischen Simulation auf Basis der Finite-Elemente-Methode (FEM). Mit 11 Standorten, 220 Mitarbeitern und mehr als 130 Simulationsexperten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist CADFEM einer der größten europäischen Anbieter für Simulationslösungen. CADFEM unterstützt Simulationsanwender, das Potenzial von Simulation bestmöglich zu nutzen. Als ANSYS Elite Channel Partner setzt CADFEM dabei vor allem auf die technologisch führende Software der ANSYS, Inc. Weil Software allein aber noch keinen Simulationserfolg garantiert, liefert CADFEM alles, was über den Simulationserfolg entscheidet – Produkte, Service und Wissen – aus einer Hand: Führende Software und IT-Lösungen; Support, Beratung, Engineering; Know-how-Transfer.

www.cadfem.de

Über ANSYS

ANSYS, Inc. (Nasdaq: ANSS), gegründet 1970, entwickelt Simulationssoftware für das Computer Aided Engineering und vermarktet sie weltweit. Die Produkte werden in einem breiten Spektrum an Branchen und wissenschaftlichen Einrichtungen eingesetzt. Der Fokus des Unternehmens liegt auf offenen und flexiblen Lösungen, die Anwendern eine direkte Analyse und Überprüfung der Konstruktionsentwürfe ermöglichen. In einer universellen Plattform wird der gesamte Simulationsprozess durch eine schematische Benutzeroberfläche gebündelt und leitet den Anwender effizient und zügig auch durch komplexe Multiphysik-Analysen. Das Unternehmen realisiert in Verbindung mit seinem globalen Channel-Partnernetz den Vertrieb sowie Support und Schulungen für Kunden in über 40 Ländern. Mit mehr als 75 Vertriebsstandorten weltweit beschäftigt ANSYS 2.700 Mitarbeiter.

www.ansys.com

PM: CADFEM GmbH

ANSYS Discovery Live: Die Strömungsanalyse zeigt direkt das Verhalten beim Verändern der Durchflussöffnung.

