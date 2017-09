Windkraft goes global – mit technischen Übersetzungen

(WK-intern) – Die Windenergiebranche ist ein globaler Wirtschaftszweig. Deutsche, niederländische, US-amerikanische und immer mehr chinesische Unternehmen werben um Kunden. Die starke Konkurrenz stellt die Windkrafthersteller und -betreiber vor große Herausforderungen. Inwieweit sachverständige Übersetzer eine Lösung darstellen können, erläutert dieser Beitrag.

Eine angemessene und präzise Kommunikation

Wer heute mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung Erfolg haben will, kommt nicht umhin, sich international aufzustellen. Beispielsweise sind Zulieferer im Ausland angesiedelt oder die Auftraggeber haben ihren Sitz am anderen Ende der Welt. Darüber hinaus gehen immer mehr Unternehmen Kooperationen ein, um im hart umkämpften Energiesektor zu bestehen.

Die Abstimmung mit all diesen Geschäftspartnern erfordert Kenntnisse in mindestens einer Fremdsprache. Doch genau daran scheitert es oftmals. Sprachliche Barrieren, kulturelle Missverständnisse und unpräzise Kommunikation erschweren die Zusammenarbeit. Dabei ist eine angemessene und konkrete Verständigung ein äußerst wichtiges und erfolgsentscheidendes Element.

Textarten und ihre Besonderheiten

Die Geschäftskorrespondenz, das heißt Briefe und E-Mails, stellt nur einen kleinen Teil der Kommunikation dar. Hinzu kommen Ausschreibungen, Patente, Anträge für Fördermittel und Finanzierungen, Verträge, Handbücher und Bedienungsanleitungen, Produktbroschüren und Präsentationen.

Jede Textart erfordert einen anderen Stil, angepasst an die jeweilige Zielgruppe und das Medium. Das spielt bereits bei der Redaktion dieser Texte eine große Rolle, jedoch ebenso bei technischen Übersetzungen. Patente erfordern eine hohe technische Genauigkeit und für Verträge etwa ist juristisches Wissen notwendig. Ein professioneller Übersetzer vereint in sich die Sprachkenntnis und das spezifische Fachwissen.

Ein Sprachexperte für die Windkraftbranche

Wenn ein Unternehmen der Windenergiebranche seine Unterlagen in eine andere Sprache übertragen möchte, empfiehlt es sich, eine Agentur zu beauftragen, die auf technische Übersetzungen spezialisiert ist. Sie wählt passende Fachübersetzer für das jeweilige Themengebiet aus, die ausschließlich in ihre Muttersprache übersetzen.

Dabei achten die Übersetzer beispielsweise darauf, Maßeinheiten anzugleichen, oder den Stil des Textes an die Gegebenheiten in der Zielsprache bzw. im Zielland anzupassen. Darüber hinaus verfügen die Sprachexperten über das notwendige technische Verständnis, etwa durch ein Ingenieurstudium. So können sie beispielsweise im Französischen oder Chinesischen den Aufbau von Windkraftanlagen bis ins kleinste Detail präzise und korrekt übertragen. Und genau diese einwandfreie Kommunikation kann ein entscheidender Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern sein.

