Rotationsenergieprojekt: Schwungrad-Energiespeichersystem von STORNETIC an EDF geliefert

Das Energiespeichersystem DuraStor® ist am EDF Concept Grid Standort in der Nähe von Paris eingetroffen.

Dort kommt es im Rahmen eines innovativen Smart Grid Projekts zum Einsatz.

STORNETIC hat zum ersten Mal ein Schwungrad-Energiespeichersystem an EDF geliefert.

Das Speichersystem DuraStor® ist am EDF Concept Grid Standort in Moret-sur-Loing nahe Paris eingetroffen und kommt dort im Rahmen eines gemeinsamen Projekts für innovative Smart Grid Speicherlösungen zum Einsatz. Das Projekt hat zum Ziel, die Leistung der Schwungradtechnologie im Kontext einer modernen Netzumgebung und spezieller Kundenbedürfnisse zu bewerten.

„Wir freuen uns, diese innovative Technologie in unserem Concept Grid zu testen; das Energiespeichersystem wurde erfolgreich installiert und an das Netz angeschlossen. Dank der einzigartigen Möglichkeiten im EDF Concept Grid können wir echte Verteilnetze nachbilden und DuraStor® kontrolliert unter realen Betriebsbedingungen testen und so die Bedeutung dieser Technologie für künftige intelligente Netze nachvollziehen,” sagt Etienne Brière, Renewables and Storage Program Director bei EDF.

Schwungräder zur kurzfristigen Energiespeicherung

DuraStor® von STORNETIC ist für Industriekunden mit vielen Lade- und Entladezyklen konzipiert. Anders als herkömmliche Speichertechnologien behält das Schwungrad seine volle Kapazität über die gesamte Lebenszeit, wobei es die Vorteile von mechanischer Energiespeicherung, wie Robustheit und Belastbarkeit, mit den Vorteilen von Modularität und schneller Installation kombiniert. Das Gerät funktioniert rein mechanisch – ohne Verwendung von Chemikalien – und ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Als innovative Kurzzeitspeicherlösung ermöglicht es Betreibern von Micro Grids in der ganzen Welt, elektrische Energie in Rotationsenergie umzuwandeln und zu speichern.

Test-Standort EDF Concept Grid bei Paris

Das Concept Grid ist eine einzigartige Smart Grid Testanlage südlich von Paris. Die Anlage konzentriert sich auf die Validierung innovativer Lösungen für elektrische Systeme. Es zielt darauf ab, die Markteinführungszeit neuer intelligenter Netztechnologien zu verringern, indem es Herstellern, Start-ups und Wissenschaftlern dabei hilft, die Herausforderungen realer Einsatzbedingungen besser zu verstehen. Das Concept Grid ist auch ein wichtiges Labor für Energieversorger, um Experimente vorzubereiten und Risiken durch beschleunigte Tests zu reduzieren, die man im realen Umfeld nicht durchführen kann. Das Concept Grid besteht aus zehn Kilometern realer elektrischer Mittel- und Niederspannungsnetze; es hat mehrere Umspannwerke und Testbereiche, eine Umgebung bestehend aus fünf kleinen Häusern, die mit örtlicher Stromerzeugung ausgestattet sind. Auf diese Weise kann man individuell angepasste Tests durchführen. Das Concept Grid steht Kunden und externen Kooperationspartnern offen.

STORNETIC entwickelt, fertigt und vermarktet Energiespeichersysteme. Der Schwungrad-Energiespeicher DuraStor® arbeitet rein mechanisch und wandelt elektrische Energie in Rotationsenergie und wieder zurück. Das System ist für eine sehr hohe Anzahl Ladezyklen konzipiert und behält während der gesamten Lebensdauer seine volle Kapazität und Leistung. Anwendungsbereiche sind: Netzdienstleistungen, Microgrids und Inselnetze, Hybrid-Systeme (beispielsweise mit Blockheizkraftwerken oder Batterien), Bremsenergie von Schienenfahrzeugen und Windenergie.

PM: STORNETIC

Pressebild: Schwungrad-Energiespeichersystem von STORNETIC

Weitere Beiträge: