Husum: Windwärts wird Betriebsführung für Windparks mit insgesamt 45 MW übernehmen

TOBi Windenergie entscheidet sich für Windwärts als kaufmännischen Betriebsführer

(WK-intern) – Windwärts soll kaufmännische und geschäftsbesorgende Betriebsführung für Windparks mit insgesamt 45 MW übernehmen

Weiterer Erfolg im wachsenden Geschäftsbereich Betriebsführung

Die TOBi Windenergie GmbH & Co. KG und die Windwärts Energie GmbH haben auf der Messe HUSUM Wind 2017 bekannt gegeben, dass sie langfristig zusammenarbeiten wollen. Der Verbund niedersächsischer und nordrhein-westfälischer Stadtwerke möchte den hannoverschen Spezialist für Projektentwicklung und Betriebsführung von Windparks mit der kaufmännischen und geschäftsbesorgenden Betriebsführung für den eigenen Windparkbestand mit einer Gesamtleistung von 45 Megawatt (MW) beauftragen.

Mit diesem neuen Auftrag wächst das Portfolio der von Windwärts als Betriebsführer betreuten Leistung auf insgesamt 547 MW, davon 263 MW in der kaufmännischen Betriebsführung. Die Betriebsführung ist in diesem Jahr auch einer der Schwerpunkte des Messeauftritts von Windwärts auf der HUSUM Wind. So können Windparkbetreiber unter anderem in einem Schnellcheck erfahren, wo gegebenenfalls Verbesserungsbedarf bei ihrer Betriebsführung besteht. In einem Gewinnspiel können sie darüber hinaus die Leistung gewinnen, einen Windpark einen Monat lang in die Betriebsführungs-App von Windwärts einzubinden. Der Gewinner bekommt so den Überblick über die Leistungsdaten seiner Windenergieanlagen, und zwar rund um die Uhr über sein Smartphone.

“Nachdem wir gerade erst die 500-Megawatt-Grenze in der Betriebsführung überschreiten konnten, freuen wir uns, dass wir einen weiteren Partner von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen konnten”, so Björn Wenzlaff, Geschäftsführer der Windwärts Energie GmbH

Wilfried Häfele, Leiter der Betriebsführung bei Windwärts, ergänzt: “Mehr und mehr Betreiber erkennen, dass die kaufmännische und geschäftsbesorgende Betriebsführung eine Sache für Profis ist, die wissen wie der wirtschaftliche Betrieb von Windenergieanlagen nicht nur gesichert, sondern beständig optimiert werden kann. Offensichtlich können wir sie davon überzeugen, dass wir der richtige Partner dafür sind.”

Über die TOBi Windenergie GmbH & Co. KG:

Die TOBi Windenergie GmbH & Co. KG ist ein Zusammenschluss von 12 eigenständig agierenden kommunalen Energie- und Wasserversorgern. Zur TOBi Windenergie GmbH & Co. KG gehören die Stadtwerke Bad Honnef, Bad Pyrmont, Bad Salzuflen, Böhmetal (Walsrode), Hameln, Iserlohn, Menden, Peine, Steinhagen sowie die Bocholter Energie- und Wasserversorgung, die Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge und die EVI Energieversorgung Hildesheim. Als kommunale Energieversorger sind die TOBI-Gruppe und ihre beteiligten Stadtwerke den Interessen der Einwohner ihrer Geschäftsgebiete sowie der heimischen Wirtschaft verpflichtet. Daraus leitet sich ein Zieldreiklang für unsere Geschäftspolitik ab: Wir stehen für eine versorgungssichere, umweltverträgliche und preisgünstige Energieversorgung. Die TOBi Windenergie GmbH & Co. KG betreibt insgesamt, aufgeteilt in mehrere Windparks, ein Portfolio mit einer elektrischen Leistung von 45,1 MW Windenergie onshore.

Über die Windwärts Energie GmbH

Ein Unternehmen der MVV Energie Gruppe

Gründung 1994 mit Sitz in Hannover

Geschäftsfelder: Entwicklung, Planung und Realisierung von Windenergieprojekten sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Windparks und Photovoltaikanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bau- und Planungsleistungen (EPC), das Repowering von Projekten sowie Kooperationen für Bürgerenergiegesellschaften und andere Akteure.

167 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 313 MW realisiert

502 MW Gesamtleistung in der Betriebsführung

PM: Windwärts Energie GmbH

Die Betriebsführung ist in diesem Jahr auch einer der Schwerpunkte des Messeauftritts von Windwärts auf der HUSUM Wind. / Foto: HB

