Foto-Impressionen der Husum Wind – Die Messe lebt! Und die Hallen beben!

(WK-intern) – Auch heute waren wir auf der HUSUM Wind 2017 und haben wieder die Kamera gezückt. Und wie bei jeder Messe, auch mal vor allen Dingen all die Kleinigkeiten, die Details, die so eine Messe ja auch ausmachen, fotografiert. Und natürlich auch noch ein paar der schönsten (oder größten) Stände fotografiert.

Eines aber ist klar! Die Messe lebt! Husum ist auch in diesem Jahr wieder die Messehauptstadt dieser Welt. Das sieht man auch an all den vielen internationalen Gästen. Tausende Besucher wandelten interessiert durch die Gänge. Und wahrlich mehr als zig Hunderte an Besuchern waren oftmals vertieft in interessanten Gesprächen an den zahlreiche (rund 600) Ständen der Aussteller. Dazu ein kleiner Snack und die Plauderei ist perfekt. Da wird in den Messetagen sicherlich so manches Geschäft abgeschlossen. Dafür ist die Messe ja auch da.

Und heute bebten die Messehallen! Nicht wegen der zahlreichen Besucher, nein, Sebastian hat Schuld. Sebastian heißt nämlich der Orkan, der über Husum tobte. Bis auf die beiden Messehallen aus Glas und Stahl sind ja alle Hallen sogenannte Leichtbauhallen. Und wenn dort der Wind rein fegt, schaut man doch schon mal kurz nach oben und hofft, dass man nicht gleich im Freien steht.

Und damit die Besucher sicher und heil nach Hause kommen, mußten dann die vier Hallen gegen 14 Uhr geräumt oder auch evakuiert werden. Bei Twitter hieß es dann: “Die Hallen 1 – 4 bleiben wegen des Sturms für heute geschlossen. Morgen früh geht es wie gewohnt weiter.” Um so enger wurde es dann in der großen Messehalle. Aber Sicherheit geht vor, das ist klar. Habe ich ja noch Glück gehabt, heute vormittag dort gewesen zu sein.

Die Entscheidung wurde in Absprache mit dem Ordnungsamt, der Polizei und dem Sicherheitsteam der Messe Husum & Congress getroffen.

Der Deutsche Wetterdienst warnte bereits gestern vor Orkanböen bis zu 120 km/h (Windstärke 12) am Mittwoch. Hierzu stand die Messe bereits am Vortag im ständigen Kontakt mit dem Wetterexperten Meeno Schrader. Zudem wurden die Leichtbauhallen zusätzlich verstärkt und sich intensiv auf eine eventuelle Räumung vorbereitet. Da der Höhepunkt der Windentwicklung am Nachmittag und Abend des 13.September 2017 erwartet wird und die Windböen bereits am Mittag sehr stark waren, entschied sich die Messe Husum & Congress zur Schließung der Leichtbauhallen.

Peter Becker, Geschäftsführer der Messe Husum & Congress zu dieser Entscheidung: „Wir sind in Husum an stärkeren Wind gewöhnt, nicht umsonst sind wir die Heimat der Windindustrie. Aber Sturm Sebastian hat uns zu dieser Reaktion gezwungen, um die Sicherheit der Austeller und Besucher zu gewährleisten. Morgen geht die Messe wie gewohnt weiter.“

Na ja, um so mehr ist jetzt Zeit, unsere weiteren Fotos anzuschauen.

(Fotos: Mario De Mattia)

