Aus München sind gleich mehrere TESLA angereist und fühlen sich hier wohl besser aufgehoben als auf der IAA in Frankfurt.

(WK-intern) – Das neue Modell steht zum Anfassen und Probesitzen in der Halle und ist ein Anziehungspunkt der anderen Art.

Vor dem Eingang steht die S-Klasse von TESLA und begrüßt schon mal alle Besucher der Windmesse.

Damit setzt TESLA ein deutliches Zeichen, womit es seine Fahrzeuge betankt sehen will, so die Aussage am Stand.

Fotos: HB

