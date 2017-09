BayWa r.e. feiert auf der HUSUM Wind gleichzeitig die Eröffnung des Windpark Obernwohlde

Windparkfest Obernwohlde war voller Erfolg

(WK-intern) – Zur vollumfänglichen Inbetriebnahme des Windparks Obernwohlde, hat BayWa r.e. am vergangenen Sonntag zum Windparkfest eingeladen.

Die offizielle Eröffnung mit anschließender Feier und buntem Rahmenprogramm war ein voller Erfolg. Bei spätsommerlichem Sonnenschein und begleitet von einer typisch nordischen Briese, fanden sich über 500 Besucher bei der Anlage nordöstlich von Lübeck ein.

„Wir freuen uns sehr, dass die Bewohner in und um Obernwohlde die Eröffnung des Windparks zusammen mit uns gefeiert haben“, betont Martin Reckmann, Geschäftsführer der BayWa r.e. Wind GmbH. „Diese Anlage ist ein absolutes Erfolgsprojekt für BayWa r.e. und die große Teilnehmerzahl bei der gestrigen Feier zeigt, dass auch die Gemeinde überzeugt ist.“

Neben der Stromproduktion von jährlich rund 130.000 MWh – damit werden mehr als 41.000 Haushalte mit nachhaltiger Energie versorgt – wird der Windpark mit seinen 20 Anlagen auch von den Schulen in der Umgebung als Ausflugsziel genutzt, um die Möglichkeiten und Vorzüge von erneuerbaren Energien aufzuzeigen.

Der Windpark in Obernwohlde wurde nach neun Jahren Projektentwicklung und zwei Jahren Bauzeit im Sommer dieses Jahres komplett in Betrieb genommen. Die BayWa r.e. verkaufte im November 2016 die gesamte Anlage an den Schweizer SUSI Renewable Energie Fund II, verantwortet aber auch weiterhin die technische und kaufmännische Betriebsführung sowie die Direktvermarktung des grünen Stroms.

BayWa r.e. renewable energy GmbH (BayWa r.e.)

Die BayWa r.e. renewable energy GmbH bündelt als 100%ige Tochter der BayWa AG die Aktivitäten der Geschäftsfelder Solarenergie, Windenergie, Bioenergie sowie Geothermie. Mit Hauptsitz in München ist BayWa r.e. weltweit aktiv. Als Full-Service-Partner mit über 1.200 Mitarbeitern und mehr als 25 Jahren Markterfahrung entwickelt, realisiert, berät und betreut BayWa r.e. Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien. Das Unternehmen übernimmt darüber hinaus die Betriebsführung sowie die Instandhaltung von Anlagen. Weitere Geschäftstätigkeiten umfassen den Handel mit Photovoltaik-Komponenten und den Einkauf und die Vermarktung von Energie aus erneuerbaren Quellen.

Die Muttergesellschaft BayWa AG ist ein internationaler Handels- und Dienstleistungskonzern mit den Kernsegmenten Agrar, Energie und Bau.

PM: BayWa r.e.

BayWa r.e. feiert auf der HUSUM Wind gleichzeitig die Eröffnung des Windpark Obernwohlde / Foto: HB

