ATLASTITAN auf der Husum Wind!

Vom 12. bis zum 15. September 2017 schließen wir in Husum an die Erfolge der Messe HamburgEnergy 2016 an und freuen uns, Sie an unserem außergewöhnlichen Stand A37 in der Halle 3 zu begrüßen.

Seit der Energiewende steigt die Zahl der On- und Offshore-Projekte stetig. Wir begleiten als Partner im technischen Projektmanagement die Energiewende im Windbereich von Be­ginn an.

Dabei unterstützen wir unsere Kunden in Projekten wie BARD Offshore 1, NSO und Arkona-Becken Südost. Darüber hinaus in den Windparkclustern SylWin, BorWin, HelWin, DolWin sowie in den Netzausbauprojekten SüdLink und NordLink.

Wir unterstützen unsere Kunden in allen Projektphasen von der Planung, Genehmigung, Projektierung, Bau­überwachung und –leitung sowie bei der Inbetriebnahme bis zum Betrieb von Offshore-Substations (OSS), Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme (HGÜ) und Offshore-Netzanbindungssysteme mit Gleich-und Drehstrom (NAS).

Perfekter Messestandort

Bereits seit über 25 Jahren ist die Husum Wind die Fachmesse für Technologien und Innovationen aus den Bereichen On- und Offshore. 650 Unternehmen werden in dem idyllischen Nordseeort ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen, 18.000 Besucher werden erwartet. Der Standort Husum könnte dafür nicht authentischer sein: Nordfriesisch, „Heimat“ des Windes, familiär. Impressionen von 2015 sehen Sie hier.

Unser Atlastitan Wohnzimmer lädt Sie ein

Dank der wohnlichen Gestaltung hebt sich der Atlastitan Stand mit seinen 32 Quadratmeter deutlich von anderen Ständen ab – frischer Wind im Messealltag. Beton, Eichenholz und orangefarbene Akzente treffen auf das Modell einer Windkraftanlage. Sofa und Sessel sind einladend und ermöglichen einen intensiven Austausch mit uns in ruhiger Atmosphäre. Natürlich gibt es auch einen separaten Bereich für Recruiting-Gespräche.

Herzlich Willkommen!

Besuchen Sie uns in der Halle 3, auf unserem Stand A37.

Sie finden uns direkt neben dem Dänischen Pavillon (zum Hallenplan).

Wir stellen Ihnen gerne unsere Projekte und Produkte vor. Wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte, sehen Sie in unserem AT MPS Video.

Wir freuen uns auf Sie!

Messestand der etwas anderen Art: Ein Lounge-Bereich, ein Infodesk und eine Recruiting-Ecke verleihen dem Stand Struktur. Der wohnliche Charakter lädt zum intensiven Austausch ein. / Foto: HB

