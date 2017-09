Solarpark Neuburg: Ökologie trifft soziales Engagement

Anumar und Integra arbeiten zusammen

(WK-intern) – Die Geschäftsführung von Anumar GmbH und Integra Soziale Dienste gGmbH beschließen eine besondere Zusammenarbeit.

Gestartet wird die Kooperation mit der Grünpflege des Solarparks Neuburg Donau und soll sich sukzessive auf die weiteren Projekte im Großraum Ingolstadt ausdehnen.

Dieter Moosheimer, Integra Geschäftsführer, freut sich, dass Anumar das Konzept „Faire Arbeitsbedingungen zu einem fairen Preis“ unterstützt: „Wir bieten Menschen in sozialen und psychischen Notlagen sowie Suchterkrankten breit gefächerte Beschäftigungsangebote.“

Auch Andreas Klier, Geschäftsführer der Anumar GmbH in Ingolstadt, ist stolz auf diesen Verbund. „Der Solarpark in Neuburg trägt zur regionalen Wertschöpfung und zum Klimaschutz bei. Ein Drittel des erzeugten Stroms wird durch das benachbarte Unternehmen Wittmann Kies & Beton genutzt. Auch in der Weitbildung von jungen Leuten hat der Solarpark im Rahmen einer Studie der TH Ingolstadt eine zentrale Rolle eingenommen. Und nun unterstützen wir auch das soziale Engagement von Integra.“ Zudem verweist er auf die pestizidfreie und pflanzlich artenreiche Fläche des Solarparks, welche seit Kurzem von einem Imker für seine Bienen genutzt wird.

Dr. Reinhard Brandl, Mitglied des Deutschen Bundestages, besuchte den Solarpark beim Beginn der Zusammenarbeit von Wittmann Kies & Beton und Anumar. Nun wird auch Dr. Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/ DIE GRÜNEN im Deutschen Bundestag, am 14. September den Solarpark aufsuchen, um sich zu informieren.

Integra Soziale Dienste gGmbH – Wir über uns.

Integra ist eine soziale Einrichtung, die Menschen mit Suchterkrankungen und / oder psychischen Erkrankungen sowie in sozialen Notlagen ambulant betreut. An den Standorten in Gaimersheim, Eichstätt, Ingolstadt, Manching, Neuburg, Rain und Pfaffenhofen werden mehr als 400 Menschen aus dem Umkreis versorgt und Hilfe geleistet. Integra-Werkstätten bieten seit dem Jahr 2000 zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Palette der angebotenen Dienstleistungen für Jedermann und Firmen ist breit gefächert. Alle Leistungen werden qualitativ hochwertig, flexibel, zuverlässig, zeitnah und kostengünstig ausgeführt.

Anumar GmbH

Anumar projektiert, errichtet und betreibt Solarkraftwerke in Deutschland und Chile sowie projektbezogen in ausgewählten internationalen Märkten. Zur Kernkompetenz zählen individuelle Kraftwerksplanungen für Unternehmen (Energy2Business) sowie Power Purchase Agreements. Die Stromabnehmer der Solarkraftwerke können ihre Energiekosten ohne Kapitalbindung erheblich reduzieren (Rent a Power Plant) sowie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Weitere Schwerpunkte sind der Erwerb und die Betriebsführung von Bestandsanlagen sowie die steueroptimierte Konzeptionierung für Einzelinvestoren (z. B. Finanzierung, Gründung von Projektgesellschaften, etc.).

PM: Anumar GmbH

