Senvion bringt neue Produkte auf den Markt

(WK-intern) – Senvion, ein führender Hersteller für Windenergieanlagen weltweit, stellte heute auf der Messe HUSUM Wind in Deutschland seine neuen Produkte vor: die Windenergieanlagen 3.7M144 EBC und 3.6M118 NES. Die Windenergieanlagen sind jeweils genau an die Bedürfnisse von windstarken und windschwachen Standorten angepasst und sind ab sofort erhältlich. Beide Windenergieanlagen sind mit dem Next Electrical System (NES) von Senvion ausgerüstet, das die Netzanforderungen aller Zielmärkte von Senvion erfüllt.

Foto: Senvion Windpark / Foto: HB

Die 3.6M118 verfügt über eine optimierte Blattkonstruktion für sehr hohe Erträge und ist an einem Stahlturm angebracht. Die Standard-Nabenhöhe beträgt 91 Meter, wobei auch projektspezifische Nabenhöhen verfügbar sind. Die 3.7M144 ist dank aerodynamisch optimierter Rotorblätter und Kerbverzahnungen an den Blattkanten eine der leisesten Anlagen ihrer Klasse und erzielt Bestleistungen bei niedrigen Windgeschwindigkeiten. Mit einer Nennleistung von 3.700 Kilowatt und einem größeren Rotor erzielt die neue Windenergieanlage einen jährlichen Energieertrag, der 6,7 % über dem ihres Schwestermodells liegt. Die Senvion 3.7M144 wurde erstmals im Rahmen eines 429-MW-Projekts in Australien vorgestellt, für das Senvion im Juni 2017 eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnete.

Servet Sert, Chief Technology Officer bei Senvion: “Senvion führt die Erfolgsgeschichte seiner konfigurierbaren und modularen 3.XM-Plattform fort. Diese basiert auf bewährten Technologien und auf die Kundenbedürfnisse über den gesamten Windgeschwindigkeitsbereich. Dank unserer neuen technologischen Innovation kann Senvion die Einführung neuer robuster und zuverlässiger Produktvarianten beschleunigen und gleichzeitig die Kosten senken. Unsere Kunden profitieren so von den niedrigsten Stromgestehungskosten an ihren spezifischen Standorten auf den globalen Märkten. Die Leistung und Zuverlässigkeit unserer Windenergieanlage 3.7M144 hat unsere Kunden bereits vor der offiziellen Markteinführung überzeugt. Wir erwarten die Installation von vielen weiteren 3.XM-Plattformen auf der ganzen Welt.”

Das getriebebasierte Konzept des Next Electrical System (NES) mit Asynchrongenerator und Vollumrichter ermöglicht eine stabile Netzeinspeisung und erfüllt in den verschiedenen Märkten bereits heute die Netzanforderungen für 2017.

