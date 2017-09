energy consult Prüfgesellschaft präsentiert sich erstmals auf Husum Wind

(WK-intern) – Cuxhaven (iwr-pressedienst) – energy consult, der zukunftsorientierte Windpark-Manager aus Cuxhaven, bringt seine technischen Prüfdienstleistungen in eine neue Tochtergesellschaft ein. Die im August 2017 gegründete energy consult Prüfgesellschaft GmbH wird während der Messe Husum Wind vorgestellt und nimmt im September operativ ihre Tätigkeiten auf.

Logo: energy consult

Henning Wegner, gemeinsam mit Malte Mehrtens Geschäftsführer der energy consult Prüfgesellschaft GmbH begründet diesen Schritt mit dem wachsenden Umfang der Prüftätigkeiten an Windenergieanlagen, der eine Bündelung dieses Geschäfts in einer eigenständigen Tochter sinnvoll mache: “Wir gewinnen damit an Kompetenz für unsere Kunden, erreichen mehr Transparenz in diesem zunehmend wichtigeren Bereich und schaffen den angemessenen Rahmen für weiteres Unternehmenswachstum.”

Technische Prüfungen nach DGUV V3 (ehemals BGV A3), wiederkehrende Prüfungen, Inspektionen, Begutachtungen, Erfassung des technischen Stands, Due Diligence bei Käufen und Verkäufen oder die Kontrolle technischer Optimierungsmaßnahmen werden aktuell immer häufiger nachgefragt und nehmen an Umfang zu.

Die Flut an Daten, Terminen und Prüfdetails sei dagegen heute besser beherrsch- und überschaubar. Denn wie Wegner mitteilt, kooperiert energy consult zu diesem Zweck mit dem IT-Dienstleister Lufthansa Industry Solutions. Die von der Lufthansa-Tochter entwickelte Plattform Lösung Windpulse ermöglicht energy consult und energy consult Prüfgesellschaft, alle Prüftermine, Prüfungsanforderungen, Dokumentationen und sonstige Daten zentral zu erfassen und allen Beteiligten zugänglich zu machen – vom Betriebsführer über die Servicemitarbeiter bis zum Anlagenbetreiber. Die komplette Dokumentations-Historie einer Windenergieanlage ist so zum Beispiel mit nur wenigen Clicks sowohl am PC als auch via App mobil einsehbar.

Geschäftsführer Malte Mehrtens bezeichnet die Gründung von energy consult Prüfgesellschaft als logische Konsequenz der Marktentwicklung: “Kunden, die ihre Windparks in der technischen Betriebsführung von energy consult haben, nutzen in der Regel ohnehin unsere Prüfdienstleistungen. Allerdings können wir mit der energy consult Prüfgesellschaft angemessener auf reine Prüfaufträge reagieren, die mehr und mehr an uns herangetragen werden.”

Wegner und Mehrtens üben auch weiterhin bei der Muttergesellschaft energy consult die ihnen anvertrauen Positionen als Geschäftsführer beziehungsweise als Prokurist und Technischer Leiter aus.

