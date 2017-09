Welche neuen Bestimmungen gelten für die Strommessung von BHKW- und PV-Anlagen?

Am 1. Januar 2017 traten das neue KWK-Gesetz und das EEG 2017 in Kraft.

(WK-intern) – Auch das neue Messstellenbetriebsgesetz, welches im September 2016 in Kraft trat, weist viele neue Bestimmungen auf.

Das BHKW-Infozentrum informiert in zwei Intensivseminaren.

Immer mehr private und gewerbliche Stromnutzer erzeugen ihren Strom selbst.

Um Konzepte einer Eigenstromversorgung realisieren zu können, müssen alle relevanten Aspekte der neuen und bestehenden Gesetze sowie die Bestimmungen der technischen Regelwerke berücksichtigt werden.

Noch komplexer wird es, wenn zusätzlich ein Einsatz von Stromspeichern in den Vordergrund rückt.

Das von BHKW-Consult und dem BHKW-Infozentrum angebotene Intensiv-Seminar „Messkonzepte für EEG- und KWKG-Anlagen“ (https://www.bhkw-konferenz.de/) gibt neben den messtechnischen Grundlagen und den gesetzlichen Rahmenbedingungen einen praxisorientierten Überblick über die derzeitigen Einspeisemodelle bei Anlagen, die nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) oder nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) vergütet werden.

In Abhängigkeit von den verschiedenen Auswahlparametern werden die unterschiedlichen Einspeisevarianten, der jeweilige Messaufbau sowie die Abrechnungsvorschriften erläutert.

Im Rahmen des Seminars werden anhand zahlreicher Praxis-Beispiele die Unterschiede zwischen den Vergütungen nach dem EEG und dem KWKG herausgearbeitet. Kombinationen von unterschiedlichen Erzeugungsanlagen aus den beiden Gesetzen runden das Thema ab.

Das am 27. September 2017 in Bonn angebotene Seminar soll die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Lage versetzen, einen gesetzlich korrekten und abrechnungstechnisch sinnvollen Messaufbau zu erarbeiten.

Das eintägige Intensivseminar “Messkonzepte” findet in diesem Jahr noch einmal am 9. November 2017 in Berlin statt.

In Berlin kann am 8. November 2017 auch noch das Intensivseminar “Netzanschluss von BHKW- und PV-Anlagen” besucht werden. Alle anderen Termine dieser Seminarreihe sind für 2017 bereits ausgebucht.

PM: BHKW-Infozentrum GbR

Blockheizkraftwerk auf der NewEnergyHusum / Foto: HB

