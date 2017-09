Prysmian Group präsentiert Pry-Cam Technologie zur mobilen Zustandsbewertung von Windkraft-Anlagen

Online Teilentladungsmessung bei laufendem Betrieb

(WK-intern) – Frühzeitige Fehlerdiagnose verhindert Energieverluste und Ausfälle

Prysmian Group, Weltmarktführer im Bereich Energie- und Telekommunikationskabel und -systeme, stellt auf der diesjährigen Husum Wind Messe vom 12.-15. September 2017 seine neueste Innovation zum Asset-Management von Energieanlagen vor:

Die Pry-Cam ist ein mobiles Gerät zur Online-Teilentladungsmessung, das während des Betriebs auf Fehlerquellen oder Schäden hinweisen und so zur Verhinderung von Betriebsunterbrechungen beitragen kann.

Insbesondere im Hochspannungsbereich können kleinste Defekte an der Isolierung unerwünschte Teilentladungen verursachen. Mit der Zeit entstehen immer stärkere Teilentladungen und die Betriebsmittel nehmen weiteren Schaden. Im schlimmsten Fall kann dies zum Ausfall der gesamten Anlage führen. Werden diese Teilentladungen jedoch frühzeitig entdeckt, spart dies den Betreibern nicht nur Zeit und Kosten, sondern trägt auch noch zu einer längeren Lebensdauer der Betriebsmittel bei.

Die von Prysmian Electronics entwickelte Pry-Cam Lösung überprüft online, kabellos und während des laufenden Betriebs die Teilentladungsaktivität der jeweiligen Anlagenkomponenten. So werden Fehlerquellen frühzeitig entdeckt. Das Tool bietet vielfältige Möglichkeiten zur Datenauswertung und Diagnose: Die erhobenen Daten werden entweder in die dazugehörige iPad-App übertragen, oder direkt in die Pry-Cam Cloud, wo sie Experten per Fernzugriff weiter auswerten können. Neben der einfachen Handhabung ist vor allem der Sicherheitsaspekt ein zentraler Vorteil gegenüber anderen Prüfinstrumenten: Das System ist nicht an den Stromkreis angeschlossen, sondern misst die Daten ohne direkten Kontakt zum Betriebsmittel.

Insbesondere für Windkraftanlagen bietet die Pry-Cam Technologie erhebliche Vorteile im Anlagenmanagement von Offshore wie auch Onshore-Windparks. Das System eignet sich für alle elektrischen Anlagen von 3 kV bis 600 kV und kann an sämtlichen zentralen Betriebsmitteln angewandt werden, wie etwa Kabel, Verbindungen, Abschlüsse, Schaltanlagen, Transformatoren, elektrische Maschinen oder MV-Trossen. Der Produktfamilie gehören neben der mobilen Pry-Cam auch Pry-Cam Grids, Pry-Cam Wings Sensor und Pry-Cam DLog an. Diese werden dauerhaft an der Anlage befestigt und ermöglichen so jederzeit remote Statusabfragen.

Die Pry-Cam Reihe ergänzt das bestehende, weltweit führende Produkt- und Leistungsportfolio der Prysmian Group. Dazu zählen neben Seekabeln für Offshore-Anlagen auch fortschrittliche Lösungen zur Verkabelung von Windturbinen, das 66 kV Kabelsystem für Inter-Array-Offshore-Windenergienetze sowie das Feltoflex HV Kabelsystem für bewegliche Verbindungen zwischen Plattformen. Besucher der Husum Wind Messe können die hochqualitativen, nachhaltigen und kosteneffizienten Kabellösungen der Prysmian Group an Stand 4A07 besichtigen und mit Experten des Unternehmens ins Gespräch kommen.

