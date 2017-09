Offshore-Windenergie: Chancen der Kostensenkung nutzen, Leitmarkt bleiben und Netzausbau zügig gestalten

VDMA: Cuxhavener Appell 2.0 ist ein wichtiges Zeichen

(WK-intern) – Ausbaupfad der Windenergie muss Mehrbedarf aus Sektorkopplung und Kostensenkungen angepasst werden

Verbesserte Marktregeln gehen vor Detail-Subventionen

Frankfurt, 11. September 2017: Die Norddeutschen Bundesländer und zahlreiche Offshore-Wind-Branchenakteure haben heute den Cuxhavener Appell 2.0 unterzeichnet – eine Initiative, die sich für die Interessen des Gesamterfolges der Offshore-Windenergie einsetzt. VDMA Power Systems trägt das Anliegen mit, sieht aber in der Ausgestaltung noch Diskussionsbedarf.

„Nach dem ersten Cuxhavener Appell vor der letzten Bundestagswahl und der jüngsten EEG-Reform hat sich gezeigt, dass die Offshore-Windenergie trotz der beindruckenden Kostensenkungen politisch noch nicht über den Berg ist. Nachdem die Frage der Erzeugungskosten zugunsten der Windenergie beantwortet wurde, gilt es nun, die Chancen eines kostengünstigen Ausbaus zu ergreifen und damit auch die industrielle Basis werthaltig zu nutzen, anstatt Kapazitäten leer laufen zu lassen“, warnte Matthias Zelinger, Geschäftsführer VDMA Power Systems und energiepolitischer Sprecher des VDMA. „Neben der langfristigen Perspektive ergeben sich bis 2025 dringend benötigte Spielräume durch noch ungenutzte Netzanschlusskapazitäten“.

Im Cuxhavener Appell 2.0 geht es vor allem um eine Anhebung des Ausbauvolumens bis 2030 und damit die Nutzbarkeit günstiger, klimafreundlicher Energie auch in Verkehr und im Wärmesektor, sowie um den Netzausbau. VDMA Power Systems unterstützt diese Forderungen, so wie der Fachverband auch eine Anpassung der Onshore-Kapazitäten an den steigenden Bedarf durch Klimaschutz in allen Bereichen für erforderlich hält. Diskussionsbedarf sehen die VDMA-Experten dagegen bei Forderungen nach finanzieller Förderung. Eigentlich müsste die wachsende Nachfrage die Wirtschaftlichkeit fördern. „Klimaschutz funktioniert nur, wenn alle Bereiche weniger Treibhausgase emittieren. Die Windenergie kann dank der drastisch gesunkenen Kosten dazu einen großen Beitrag leisten. Es ist daher im Interesse von Verbrauchern, Industrie und Politik, den Netzausbau und die Sektorenkopplung zügig und erfolgreich zu gestalten. Die Mitgliedsunternehmen des VDMA stellen dafür Know-How und Technologie bereit“, sagte Zelinger.

PM: VDMA

Offshore Transporte / Foto: HB

Weitere Beiträge: