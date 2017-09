Die neue Stauff Katalog App

Stets griffbereit: Aktuelle und vollständige Information zu Stauff und Voswinkel Produkten

(WK-intern) – Die 10 einzelnen Produktkataloge der Stauff Unternehmensgruppe bieten auf mehr als 1.700 Seiten sämtliche Informationen zu den in Summe etwa 40.000 angebotenen Standardartikeln, die für Konstrukteure von Maschinen und Anlagen sowie für Technische Einkäufer von Leitungskomponenten und Hydraulikzubehör beim Vergleich und der Auswahl von Produkten von Relevanz und Interesse sind: Produkteigenschaften und -merkmale, Abmessungen, Werkstoffangaben, Bestellbezeichnungen und vieles mehr.

Zum Programm des Unternehmens aus eigener Entwicklung und Herstellung gehören Komponenten zur leckagefreien Verbindung und sicheren Befestigung von Rohr- und Schlauchleitungen für die Mobil- und Stationärhydraulik sowie weitere Produkte aus den Bereichen Mess-, Analyse-, Absperr- und Regeltechnik. Filtersysteme und -elemente und eine Bandbreite an Hydraulikzubehör für den Tank-, Behälter-, Aggregate- und Getriebebau runden das Portfolio ab.

Erstmals im Katalog enthalten sind nun auch Schlaucharmaturen und Schnellverschlusskupplungen der Meinerzhagener Voswinkel GmbH, seit April 2015 ein Mitglied der Stauff Unternehmensgruppe.

Kostenlose App für Android- und iOS-Endgeräte

Die detaillierten Produktkataloge in deutscher und englischer Sprache sind ab sofort auch in Form einer für den Nutzer kostenlosen Stauff Katalog App für mobile Endgeräte, d.h. Smartphones oder Tablets, erhältlich. Bereitgestellt wird die Anwendung auf den bekannten Wegen: für Android-Geräte über den Google „Play Store“ sowie für iOS-Geräte über den Apple „App Store“.

Die Stauff Katalog App ist öffentlich zugänglich und richtet sich nicht nur an Planer, Konstrukteure und Technische Einkäufer, sondern auch an Vertriebs- und Servicemitarbeiter der Handels- und Systempartner des Unternehmens, die bei ihrer täglichen Arbeit mobile Endgeräte einsetzen und denen so der Zugriff auf die jeweils aktuellsten Produktinformationen erheblich erleichtert wird.

Über Stauff

Seit mehr als 50 Jahren entwickeln, produzieren und vertreiben die Unternehmen der Stauff Gruppe, zu denen seit April 2015 auch die Voswinkel GmbH gehört, Leitungskomponenten und Hydraulikzubehör für den Maschinen- und Anlagenbau und die industrielle Instandhaltung.

Zum Produktprogramm zählen aktuell etwa 40.000 Standard-komponenten in zehn Produktgruppen sowie eine Vielzahl an Sonder- und Systemlösungen, die nach Kundenvorgaben oder auf Basis eigener Entwicklungen gefertigt werden.

Niederlassungen in 18 Ländern und die enge Zusammenarbeit mit einem flächendeckenden Netzwerk aus Handelspartnern und Werksvertretungen in sämtlichen Industrieländern stellen maximale Verfügbarkeit und Servicekompetenz vor Ort sicher.

Weltweit sind etwa 1.350 Mitarbeiter für die Stauff Gruppe tätig, davon 550 an fünf Standorten in Deutschland.

Im Geschäftsjahr 2016 haben die Unternehmen der Stauff Gruppe einen Außenumsatz von über EUR 210 Mio. erwirtschaftet.

PM: Stauff

Pressebild: Die neue App erleichtert den Zugriff auf die jeweils aktuellsten Produktinformationen mit mobilen Endgeräten

