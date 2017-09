Cuxhavener Appell 2.0 – Deutschlands Windstärken nutzen

Norddeutsche Länder und Verbände fordern den Deckel für den Ausbau der Offshore-Windenergie anzuheben

(WK-intern) – Kostenargument der Bundesregierung zur Begrenzung des Ausbaus wurde mit der ersten Ausschreibungsrunde widerlegt

Die Wirtschafts- und Energieminister und Senatoren der norddeutschen Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen haben heute in Cuxhaven gemeinsam mit Vertretern der Offshore-Städte sowie der Branche den Cuxhavener Appell 2.0 unterzeichnet.

In dem 11-Punkte-Papier fordern die Unterzeichner die Bundesregierung auf, die Rahmenbedingungen für den Ausbau der Offshore-Windbranche zu verbessern. Bereits mit dem ersten gemeinsamen Appell im August 2013 war die politische Diskussion über die Entwicklung der Offshore-Windenergie in Deutschland maßgeblich gestaltet worden. Seitdem hat die Offshore-Windenergie erfreuliche Fortschritte gemacht. So haben die Ergebnisse der ersten Ausschreibungsrunde im Mai dieses Jahres die Wettbewerbsfähigkeit der Offshore-Windenergie eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Mit dem Cuxhavener Appell 2.0 werden die aktuellen Herausforderungen für eine kontinuierliche Entwicklung der Offshore-Windenergie in Deutschland benannt. Initiator

des Cuxhavener Appells 2.0 ist Niedersachsen.

„Dieser Schulterschluss der norddeutschen Länder und der Branche ist wichtig. Schließlich

gilt es, Deutschlands Windstärken optimal zu nutzen. Die Geschlossenheit unterstreicht die

Bedeutung der Offshore-Windenergie für ganz Norddeutschland. Ohne die Nutzung der

riesigen Potenziale in Nord- und Ostsee kann die Energiewende in Deutschland nicht

gelingen. Die Bundesregierung muss jetzt handeln und die Rahmenbedingungen für einen

zügigen Ausbau verbessern. Die Aufnahmefähigkeit des norddeutschen Stromnetzes kann

dabei, neben dem dringend erforderlichen Netzausbau, durch weitere netzoptimierende

Maßnahmen verbessert werden. Wir erwarten daher von der Bundesregierung, dass

kurzfristig die erforderlichen Rahmenbedingungen zur Erschließung der vorhandenen

Potenziale geschaffen werden.“ Olaf Lies, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

(Niedersachsen)

„Mit dem ersten Cuxhavener Appell im Jahr 2013 haben wir es mit der „vereinten Kraft des

Nordens“ geschafft, die Rahmenbedingungen und den Ausbau der Offshore-Windindustrie

deutlich voranzutreiben sowie die Stellung am Markt klar zu positionieren. Für die Offshore-

Industrie ist auch der zweite Cuxhavener Appell von enormer Bedeutung. Wir begrüßen es

sehr, dass das Deutsche Offshore-Industrie-Zentrum Cuxhaven auch fünf Jahre nach dem

ersten Appell wiederum Austragungsort dieses zukunftsweisenden Zusammenschlusses der

norddeutschen Küstenländer sein darf.“ Dr. Ulrich Getsch, Oberbürgermeister der Stadt

Cuxhaven

„Die Ergebnisse der ersten Ausschreibungsrunde haben die Bedeutung der Offshore-

Windenergie für den künftigen Energiemix in Deutschland eindrucksvoll unterstrichen. Diese

deutliche Kostensenkung bei der Offshore-Windenergie muss die Bundesregierung bei der

weiteren Ausbauplanung berücksichtigen. Die Argumentation der Vergangenheit, dass die

Offshore-Windenergie zu teuer ist, wurde mit der Ausschreibung widerlegt. Die Offshore-

Windenergie ist für eine sichere, preisgünstige und zugleich umweltverträgliche

Energieversorgung Deutschlands unerlässlich.“ Frank Horch, Senator für Wirtschaft,

Verkehr und Innovation (Hamburg)

„Die Unterzeichner des Cuxhavener Appels erwarten nun von der Bundesregierung, dass sie

den Ausbaupfad kurzfristig deutlich anhebt. Zudem muss durch eine zusätzliche

Ausschreibung der drohende Fadenriss in den Jahren 2020 bis 2025 vermieden werden. Nur

bei einem kontinuierlichen Ausbau der Offshore-Windenergie können die Arbeitsplätze und

der Innovationsvorsprung Deutschlands erhalten werden. Anpassungen im Planungs-,

Umwelt-, und Verfahrensrecht für eine Beschleunigung sowie eine Beteiligung des Bundes

am Erhalt und Ausbau der öffentlichen Hafeninfrastruktur sind erforderlich, um die

notwendigen Voraussetzungen für die Offshore-Windenergie zu schaffen.“ Martin Günthner,

Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (Bremen)

„Offshore-Windkraftanlagen sind unabdingbar für die Energiewende und damit für den

Klimaschutz. Neben dem Bau weiterer Offshore-Windanlagen wird es künftig insbesondere

darum gehen, die Effizienz der Anlagen zu steigern. Die erreichte Kostensenkung setzt eine

deutliche Effizienzverbesserung in der gesamten Wertschöpfungskette voraus. Wir erwarten

daher von der Bundesregierung, dass sie die Entwicklung mit einem ambitionierten

Forschungs- und Entwicklungsprogramm unterstützt.“ Christian Pegel, Minister für

Energie, Infrastruktur und Digitalisierung (Mecklenburg-Vorpommern)

„Schleswig-Holstein will die Perspektiven der Offshore-Windenergie verstärkt für die

wirtschaftliche Entwicklung des Lands nutzen. Auf diesem Weg werden wir unsere Häfen

und die Unternehmen unterstützen, ihr Leistungsspektrum im Offshore-Windenergiebereich

weiterzuentwickeln. Wir setzen uns gegenüber der Bundesregierung vor allem für eine

Erhöhung des Ausbaupfades auf mindestens 25 Gigawatt im Jahr 2030. ein“, Dr. Bernd

Buchholz, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

(Schleswig-Holstein)

“Die Offshore-Windenergie ist in der Mitte der deutschen Stromerzeugung angekommen.

Nun muss unser Stromnetz dringend modernisiert und zukunftsfähig ausgebaut werden,

denn mit der Elektrifizierung und Digitalisierung steigt der Bedarf an kostengünstigem,

grünem Strom.” Irina Lucke, Vorstandsvorsitzende WAB e.V.

„Deutschland ist weltweit führend im Bereich der Offshore-Windtechnologie. Um diese

Position zu erhalten und weiter auszubauen bedarf es dringend zusätzlicher Investitionen in

Forschung und Entwicklung und ein deutlich ambitionierteres Marktvolumen als bisher.

Daher sollten Testmöglichkeiten für Prototypen und innovative Komponenten von Offshore-

Projekten in deutschen Gewässern vorgesehen werden, für die die regulatorische

Rahmenbedingungen z.B. bei der Netzanbindung angepasst werden müssen.“ Jens

Eckhoff, Präsident der Stiftung OFFSHORE-WINDENERGIE

“Nun ist die Politik gefordert, die enormen volks- und energiewirtschaftlichen Chancen der

Offshore-Windenergie zu nutzen“, so Prof. Dr. Martin Skiba, Vorstandsvorsitzender

AGOW, „dazu sollten der Ausbaudeckel für Offshore-Wind auf 20 GW bis 2030 und

mindestens 30 GW bis 2035 angehoben werden. Als ersten Schritt müssen dazu die noch

vorhandenen Anschlusskapazitäten frühzeitig ausgeschrieben werden.“

„Eine Erhöhung der Ausbauziele sichert die kontinuierliche Auslastung der Offshore-

Windindustrie und erhöht damit die Wertschöpfung in den Küstenregionen und ganz

Deutschland. Ein starker Heimatmarkt stärkt zudem die deutschen Exportchancen, fördert

Innovationen und damit weitere Kostensenkungspotenziale.“ Andree Iffländer, Offshore-

Wind-Industrie-Allianz

„Wir brauchen einen stärkeren Ausbau der Windkraft, um die Klimaschutzziele zu erreichen,

aber auch um Beschäftigung und Standorte in Deutschland zu sichern. Durch den von

einigen Unternehmen bereits angekündigten Personalabbau geht wichtiges Know-how in

den Betrieben und damit Innovationskraft verloren“, sagte Meinhard Geiken, Bezirksleiter

der IG Metall Küste. „Erfreulich ist deshalb, dass sich alle Unterzeichner in dem Ziel einig

sind, Arbeitsplätze zu guten, tariflichen Bedingungen mit langfristiger Perspektive

aufzubauen und zu sichern.“

