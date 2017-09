BBWind feiert 5 Jahre Firmenjubiläum und erreicht 100 Megawatt Leistung am Netz

Mit der Inbetriebnahme des Bürgerwindparks Dahl Westerweiterung auf der nordrhein-westfälischen Paderborner Hochebene erreicht die noch junge BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH nun die Marke von mehr als 100 MW Nennleistung am Netz.

(WK-intern) – Diesen wichtigen Meilenstein erreicht der westfälische Spezialist für Bürgerwind passend zum fünfjährigen Firmenjubiläum.

Der Ausblick auf die weiteren durch BBWind betreuten Baustellen lässt erahnen, dass es sich bei den erreichten 100 MW nur um eine kurze Momentaufnahme handelt:

„Wir freuen uns, in unserem fünften Firmenjahr bereits die 100 MW-Schwelle zu erreichen. Spätestens im ersten Quartal 2018 werden wir jedoch bereits 200 MW Bürgerwind ans Netz gebracht haben“, so Geschäftsführer Heinz Thier.

In den vergangenen Jahren wurden mit Hilfe der BBWind rund 100 lokale Bürgerwindgesellschaften gegründet, diese Vorarbeit schlägt sich nun in den hohen Errichtungszahlen nieder.

In Nordrhein-Westfalen gilt BBWind inzwischen als einer der wichtigsten Akteure im Bereich Bürgerwind. Aus diesem Grund wurde das Unternehmen vom Land NRW als Austeller auf den Gemeinschaftsstand des Landes der diesjährigen HUSUM WIND eingeladen.

NRW ist 2017 Partnerland der HUSUM WIND und stellt in Halle 3, Stand B04 Best-Practice-Beispiele vor.

Über die BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH:

Die BBWind mit Sitz in Münster, Westfalen ist eine Tochtergesellschaft des Westfälisch Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV e.V) und der BSB-GmbH – Landwirtschaftliche Buchstelle. Seit der Gründung 2012 unterstützt BBWind mit 25 Mitarbeitern als kompetenter Fachdienstleister ausschließlich reine Bürgerwindprojekte. In den letzten fünf Jahren wurden knapp 100 Bürgerwindgesellschaften erfolgreich gegründet. Generell beteiligt sich BBWind weder direkt noch indirekt an den Bürgerwindparks, die Wertschöpfungskette soll möglichst vollständig vor Ort abgebildet werden. Sämtliche Bürgerwindparks der BBWind haben schon immer die Definition einer Bürgerenergiegesellschaft erfüllt, die das seit Anfang 2017 gültige Erneuerbare-Energien-Gesetz vorschreibt. Alle Dienstleistungen von der ersten Idee in der Projektentwicklung bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung bietet BBWind aus einer Hand an.

PM: BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH

Pressebild: BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH, Münster

Weitere Beiträge: