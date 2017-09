Schnellere Reaktionszeiten für Technische Betriebsführung von Windparks

Deutsche WindGuard eröffnet Niederlassung in Gelnhausen

(WK-intern) – Die Deutsche WindGuard hat zum September im hessischen Gelnhausen eine Niederlassung für ihre Technische Betriebsführung eröffnet.

„Wir reagieren damit auf unseren wachsenden Kundenstamm auch im Süden des Landes und stellen uns für die Zukunft auf“, erklärt Gerhard Gerdes, Geschäftsführer der Deutschen WindGuard GmbH.

„Die Niederlassung in Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis nahe Frankfurt am Main ist logistisch günstig gelegen, um auch für Windparks in Mittel- und Süddeutschland qualitativ hochwertige TBF mit kurzen Reaktionszeiten und attraktiven Preisen anzubieten.“

Die Gründung der Niederlassung geht mit einer Neuaufstellung der Technischen Betriebsführung einher. „Wir setzen dabei auf neue Elemente in Kombination mit bewährten Prinzipien“, erklärt Ingmar Sörensen, Technischer Leiter bei Deutsche WindGuard, „Nach wie vor sind eine lückenlose 24/7 Fernüberwachung sowie regelmäßige Performance-Kontrollen und das Single-Point-of-Contact-Prinzip feste Bestandteile unserer Technischen Betriebsführung. Darüber hinaus bieten wir zukünftig auch die Kaufmännische Betriebsführung als Ergänzung zur Technischen Betriebsführung an und übernehmen die vollständige Anlagen- und Betreiberverantwortung im Nieder- und Mittelspannungsbereich für unsere Kunden.“

Deutsche WindGuard – The Wind Professionals

Die Deutsche WindGuard GmbH bietet seit ihrer Gründung im Jahr 2000 die Technische Betriebsführung von Windparks an und gehört damit zu den Pionieren auf diesem Gebiet. Heute betreut WindGuard mehr als 250 WEA unterschiedlichster Hersteller und ein Gesamtportfolio von mehr als 500 MW. Die Deutsche WindGuard GmbH ist Teil der WindGuard Firmengruppe. Im komplexen Energiemarkt steht WindGuard für unabhängige, herstellerneutrale Beratung und umfangreiche wissenschaftliche, technische und operative Leistungen. Die WindGuard Gruppe ist ein ganzheitlichen Netzwerk mit wissenschaftlichem Kern und 150 erfahrenen Spezialisten. Heute ist die Deutsche WindGuard Gruppe einer der führenden Dienstleister für Erneuerbare Energien und arbeitet für Unternehmen, Investoren und öffentliche Institutionen.

PM: Deutsche WindGuard

