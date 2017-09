Neuigkeiten zu den Exponaten von IMO auf dem Messestand der Husum Wind Messe 2017

Aktuelles Update: IMO stellt HAPT Teststandmodell aus

(WK-intern) – Es blieb spannend, ob es klappt, nun ist es offiziell: Auf dem IMO Messestand wird das Modell des Fraunhofer IWES Blattlagerprüfstandes stehen, in direkter Nachbarschaft zu den IMO Blattlagern der nächsten Generation T-Solid und T-Solid 4IPC.

Der Prüfstand und die Testmethode wurden im Projekt „HAPT“ zusammen mit dem Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) und dem Institut für Maschinenkonstruktion und Tribologie (IMKT) der Leibniz Universität Hannover entwickelt.

IMO fungiert als exklusiver Industriepartner und wird die Testergebnisse nutzen, um die rechnerische Auslegung von Blattlagern weiter zu optimieren und damit eine exaktere

Dimensionierung zu ermöglichen. Der HAPT Prüfstand wird im nächsten Jahr in Hamburg-Bergedorf erstellt. Derzeit wird dort das Gebäude errichtet. Der Teststand ist ausgelegt für Blattlager mit einem Durchmesser von bis zu 5 Metern, die für den Einsatz in 10 MW-Windkraftanlagen der zukünftigen Baureihen vorgesehen sind. In einem beschleunigten Prüfverfahren sollen 20 Jahre Betriebsdauer in einer sechsmonatigen Testdauer simuliert werden.

Über IMO

Die Unternehmensgruppe IMO wurde 1988 in Gremsdorf gegründet. IMO verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Großwälzlagern und Getriebebaugruppen. In den Unternehmen der Gruppe sind weltweit ca. 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

IMO Kugel- und Rollendrehverbindungen werden im Durchmesserbereich von 100 mm bis über 6.000 mm in großer Ausführungsvielfalt entwickelt, hergestellt und vertrieben. Anwendungsbereiche sind z.B. Maschinen- und Anlagenbau, Krane, Tunnelvortriebstechnik, Baumaschinen und Medizintechnik. In den Erneuerbaren Energien sind IMO Drehverbindungen als Blatt-, Turm- und Hauptlager für Windkraftanlagen sowie als Blattlager für Gezeitenkraftwerke im Einsatz.

IMO Schwenktriebe bestehen aus einer Wälzlagerung sowie einem kompletten Antriebsstrang und sind von einem Gehäuse umschlossen. Schwenktriebe finden sich z.B. in Anwendungsbereichen wie Portalkranen, Hubarbeitsbühnen, in der Forst- und Landwirtschaft sowie in Lenkgetrieben von Schwerlastfahrzeugen.

