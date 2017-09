Mit 3D Richtung Maritim 4.0 – Fachkonferenz «Go-3D» in der Hansestadt Rostock

Die Digitalisierung stellt die maritime Branche vor weitreichende Änderungen.

(WK-intern) – Darüber, wie dieser Wandel gemeinsam gestaltet werden kann und welche Potenziale er mit sich bringt, tauschen sich am Donnerstag, den 7. September, Forscher, Entwickler und Anwender auf der Konferenz Go-3D in Rostock aus.

(Rostock) In 3D und Echtzeit sehen, was sich auf dem Meeresboden befindet?

Wie das funktioniert, erklärt Dr. Jan Albiez den Besuchern der Go-3D.

Zu dieser lädt bereits zum achten Mal das Fraunhofer IGD ins Rostocker Radisson Blu Hotel Rostock ein. Als Mitarbeiter der Firma Kraken Robotik GmbH nimmt Albiez den Preis des Wettbewerbs „Go! Go-3D“ entgegen, welcher gemeinsam mit BITKOM, dem Netzwerk der IT-, Telekommunikations- und Neue-Medien-Branche, ausgelobt wurde. Das 3D-Lasersystem „The Kraken Sea Vision System“ ist das weltweit erste vollfarbige und lasergestützte Unterwasserbildgebungssystem. Mit Kamera und Laser ausgestattet, ermöglicht es, Objekte auf dem Meeresgrund so zu rekonstruieren, dass im Nachhinein detaillierte Modelle für die 3D-Visualisierung erstellt werden können.

Die Go-3D steht in diesem Jahr unter dem Motto „Mit 3D Richtung Maritim 4.0“. Sie bietet die Möglichkeit des fachlichen Austausches zwischen praxisorientierten Forschern, Entwicklern und maritimen Anwendern. „Im Fokus steht das Potenzial der 3D-Technologie in den unterschiedlichen Lebensphasen komplexer maritimer Investitionsgüter, wie zum Beispiel Schiffe, Offshore-Windparks oder Pipelines. Zugleich zeigt die Veranstaltung, wie Unternehmen und Forschungseinrichtungen in diesem dynamischen Technologiefeld erfolgreich kooperieren können“, so Professor Uwe Freiherr von Lukas, Leiter der Konferenz und der Abteilung „Maritime Graphics“ des Fraunhofer IGD.

Der Konferenztag gibt mit Fachvorträgen und einer begleitenden Ausstellung einen Einblick in aktuelle Forschungsthemen wie zum Beispiel Visualisierungslösungen mit Virtual und Augmented Reality, neuartige 3D-Erfassung oder innovative Anwendungen von 3D in Häfen. Dabei richtet sich der Blick auch über den Tellerrand der maritimen Branche hinaus. So stammt ein Redner aus der Automobilindustrie: Professor Alfred Katzenbach von Katzenbach Executive Consulting widmet seine Keynote der „3D-basierten Engineering Kollaboration“ und bringt damit seine langjährige Erfahrung als Leiter des Engineerings bei Daimler in die Veranstaltung ein.

www.go-3d.de

PM: Fraunhofer IGD

Pressebild: Bereits zum achten Mal lädt das Fraunhofer IGD zur Konferenz Go-3D ins Rostocker Radisson Blu Hotel Rostock ein. Themen sind zum Beispiel Visualisierungslösungen mit VR und AR oder innovative Anwendungen von 3D in Häfen.

