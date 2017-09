IECRE ernennt windtest grevenbroich zum zugelassenen Prüflabor

Mit der Implementierung der IECRE (IEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Renewable Energy Applications) hat die International Electrotechnical Commission (IEC) einen großen Schritt auf dem Weg zu einem weltweit einheitlichen Zertifizierungs- und Messwesen getan.

(WK-intern) – Als eines von nur 17 Messlaboren weltweit, hat die IECRE die windtest grevenbroich gmbh in den Bereichen Load Measurement und Power Performance zugelassen.

Auf der HUSUM Wind, die vom 12. bis zum 15. September stattfindet, präsentiert sich windtest grevenbroich erstmals mit der neuen Zulassung.

Das Ziel der IECRE ist ein weltweit einheitliches Zertifizierungssystem, um den internationalen Handel mit Produkten und Dienstleistungen zu vereinfachen. „Mit der IECRE bekommen die Endkunden rund um den Globus Gewissheit über eine verlässlich hohe Qualität von Produkten und Dienstleistungen“, sagt Monika Krämer, Geschäftsführerin von windtest grevenbroich, „für unsere Kunden schaffen wir so ein weiteres Verkaufsargument“.

Zweite Verifizierstation für Fernerkundungssysteme

Auf der HUSUM Wind informiert windtest grevenbroich in Halle 5 am Stand C03 außerdem über die hauseigenen Verifizierstationen für Fernerkundungssysteme. LiDAR- und SoDAR-Geräte können seit Beginn des Jahres auch am neuen, 134 Meter hohen Windmessmast am Unternehmenssitz in Grevenbroich verifiziert werden. Der Messmast wird dazu auf mindestens drei Messhöhen mit kalibrierter Sensorik ausgestattet. Die Verifizierungen am älteren, 100 Meter hohen Mast, laufen zum Jahresende aus.

Bereits seit 2014 betreibt windtest grevenbroich eine Verifizierstation für Fernerkundungssysteme (Remote Sensing System) und hat bereits weit über 100 Verifizierungen durchgeführt. Nicht alle Systeme konnten dabei die Anforderungen erfüllen. „Durch die Technischen Richtlinie TR6 werden Verifizierungen von Fernerkundungssystemen künftig noch an Bedeutung gewinnen“, prognostiziert Frank Albers, Bereichsleiter Site Assessment bei windtest grevenbroich. An der neuen Verifizierstation kann das Unternehmen künftig bis zu zwölf Systeme gleichzeitig prüfen. Die offizielle Einweihung der neuen Station findet am 15. März 2018 in Grevenbroich statt (Save the Date).

Die windtest grevenbroich gmbh

Seit 1996 bietet die windtest grevenbroich gmbh vielfältige Dienstleistungen im Bereich der erneuerbaren Energien an. Dazu gehören Vermessungen in den Bereichen Leistung, Lasten, elektrische Eigenschaften und Schall genauso wie Standortbewertungen hinsichtlich Standortgüte, Wind und Ertrag oder Schattenwurf. Die Mitarbeiter von windtest grevenbroich beraten Entwickler, Projektierer, Banken sowie Versicherungen, sind als technische Berater in Norm-Arbeitskreisen tätig, wirken in internationalen Arbeitsgruppen mit und sind federführend in der Unternehmenskooperation MEASNET. windtest grevenbroich betreibt mehrere eigene Testfelder, hat in den letzten 20 Jahren weltweit nahezu 5.000 Projekte abgeschlossen und seit Anfang 2015 eine Tochtergesellschaft in den USA.

PM: windtest grevenbroich gmbh

Bild: Auf der HUSUM Wind, die vom 12. bis zum 15. September stattfindet, präsentiert sich windtest grevenbroich erstmals mit der neuen Zulassung.

