HUSUM Wind: Seaports of Niedersachsen stellen Lösungen für die Windenergie-Branche vor

Gemeinschaftsstand auf der HUSUM Wind von Seaports of Niedersachsen und Niedersachsen Ports

(WK-intern) – Mit einer gemeinsamen Messepräsenz bewerben die Hafenmarketinggesellschaft Seaports of Niedersachsen GmbH und die Hafeninfrastrukturgesellschaft Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG vom 12. bis 15. September erneut die vielfältigen Leistungen der niedersächsischen Seehäfen für die Windenergie-Branche auf der HUSUM Wind.

Während Niedersachsen Ports vor allem über die verfügbaren Flächenpotentiale für Ansiedlungen informiert, stellt Seaports of Niedersachsen die umfangreichen Hafen- und Logistikservices der Hafenwirtschaft sowohl für die Onshore- als auch die Offshore-Branche vor.

„Unsere Seehäfen in Niedersachsen haben sich mit ihren Logistikkonzepten gezielt auf die vielfältigen Anforderungen der Windbranche eingestellt. Die Häfen verfügen sowohl bei der logistischen Abwicklung von Onshore-Windenergieanlagen als auch von Offshore-Projekten über langjährige Erfahrungen und vor allem über die notwendigen leistungsfähigen Umschlags- und Lagereinrichtungen“, sagt Inke Onnen-Lübben, Geschäftsführerin der Hafenmarketinggesellschaft Seaports of Niedersachsen GmbH.

Neben dem klassischen Hafenumschlag von Windenergiekomponenten aus dem On- und Offshorebereich werden auch wertschöpfende Tätigkeiten am Produkt sowie das komplette Supply-Chain-Management angeboten. Hinzu kommen umfangreiche maritime Serviceangebote für die Windenergiebranche wie Entsorgungsservices für die Windparks auf hoher See per Schiff und Helikopter, die Ausrüstung von Errichterschiffen sowie Seekabel-Logistik. Die Produktion von Windenergie-Komponenten findet darüber hinaus z. T. auch in direkter Nähe der Kaikanten statt.

Für die passenden Hafeninfrastrukturen, die den Anforderungen der Windbranche an schwerlastfähige Pieranlagen sowie jack-up-fähige Liegeplätze entsprechen, hat in den vergangenen Jahren die landeseigene Hafeninfrastrukturgesellschaft Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG gesorgt. Hieraus hat sich z. B. das Deutsche Offshore-Industrie-Zentrum in Cuxhaven entwickelt, welches schon heute führender Standort für Produktion, Montage und Logistikdienstleistungen von Offshore-Windenergieanlagen ist. Die Gesellschaft bietet darüber hinaus in den niedersächsischen Seehäfen geeignete Standorte zur Ansiedlung von Produktionsanlagen oder Servicebetrieben.

Während der Fachmesse HUSUM Wind, die am 12. September für vier Tage ihre Tore öffnet, sind die niedersächsischen Seehäfen in Halle 2, Standnummer 2D03 am Messestand „Seaports of Niedersachsen“ anzutreffen.

Seaports of Niedersachsen GmbH

Die Seaports of Niedersachsen GmbH repräsentiert als Unternehmensverband und Hafenmarketinggesellschaft die neun niedersächsischen Seehäfen mit ihren zahlreichen Hafenumschlagsunternehmen, überregional aktiven Logistiknetzwerken und Spezialisten für Logistikdienstleistungen aller Art. Zusammen bilden die niedersächsischen Seehäfen entlang der Deutschen Nordseeküste eine der bedeutendsten deutschen Fracht-Drehscheiben.

Seaports of Niedersachsen kommuniziert die vielfältigen Leistungen der niedersächsischen Seehafenstandorte auf dem Weltmarkt. Dies beinhaltet auch die Beratung potenzieller Kunden sowie die Bündelung und das Weiterleiten von Anfragen an die angeschlossenen Hafenbetriebs- und Infrastrukturgesellschaften.

