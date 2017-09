EWE präsentiert On- und Offshore-Engagement bei Windenergie-Messe

Zum vierten Mal präsentiert sich der Oldenburger Energiedienstleister EWE auf der Husum Wind.

(WK-intern) – Vom 12. bis 15. September stellen die Konzernunternehmen EWE ERNEUERBARE ENERGIEN und EWE TRADING auf einem gemeinsamen Stand in Halle 4 (C17) ihre Aktivitäten im Bereich Windenergie vor.

EWE Offshore Service & Solutions ist diesmal am Messefreitag auf der Jobmesse „Windcareer“ am Stand NCC16 zu finden.

Die EWE ERNEUERBARE ENERGIEN GmbH ist hauptsächlich im Bereich Wind Onshore aktiv. An Bord sind neben zwei Jahrzehnten Erfahrung in Planung, Entwicklung und Betrieb von Windparks auch frische Windstärken für erfolgreiche Partnerschaften und Repowering.

Die EWE TRADING GmbH agiert als einer der größten Direktvermarkter erneuerbarer Energien in Deutschland und Frankreich und unterstützt Betreiber von Wind- und Solarparks bei der Vermarktung ihres Stroms.

Die EWE Offshore Service & Solutions GmbH ist ein Wachstumsmotor und arbeitet als erfahrener Akteur in der Offshore-Branche für die Projekte Riffgat, alpha ventus, Gemini, Trianel und Windpark Borkum I & II.

Die Husum Wind gilt als wichtige Fachmesse im Bereich Windenergie. 650 ausstellende Unternehmen zeigen aktuelle Projekte, Produkte und Trends der Branche. Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr mit 18.000 Besuchern.

EWE Aktiengesellschaft

Als innovativer Dienstleister ist EWE in den Geschäftsfeldern Energie, Telekommunikation und Informationstechnologie aktiv. Der Konzern verbindet seine Kompetenzen in diesen Bereichen, um eine intelligente und effiziente Energiewende zu gestalten und optimale Lösungen für seine Kunden zu bieten. Dabei setzt EWE auf Partnerschaften, neue Märkte und ergreift die Chancen der Digitalisierung. Mit über 9.000 Mitarbeitern und 7,6 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2016 gehört EWE zu den großen Energieunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen mit Hauptsitz im niedersächsischen Oldenburg befindet sich ganz überwiegend in kommunaler Hand. Es beliefert im Nordwesten Deutschlands, in Brandenburg und auf Rügen sowie international in Teilen Polens und der Türkei über 1,3 Millionen Kunden mit Strom, fast 1,8 Millionen mit Erdgas sowie rund 780.000 mit Telekommunikationsdienstleistungen. Hierfür betreiben verschiedene Unternehmen des EWE-Konzerns etwa 205.000 Kilometer Energie- und Telekommunikationsnetze. In den kommenden Jahren wird EWE mehr als 1,2 Milliarden Euro in einen umfassenden Glasfaserausbau investieren und so die Basis für die Digitalisierung des Nordwestens schaffen. Mehr über EWE erfahren Sie auf www.ewe.com.

PM: EWE Aktiengesellschaft

Pressebild: EWE Konzernpräsentation

Weitere Beiträge: