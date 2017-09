Was ändert sich im Energie- und Stromsteuer-Gesetz 2018 für Anlagenbetreiber?

Das zweite Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

(WK-intern) – Was ändert sich für Steuerpflichtige? Eine Übersicht gibt ein Vortrag im Rahmen der KWK-Jahreskonferenz in Dresden.

Am 2.Juni 2017 wurde das Zweite Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes beschlossen.

Damit kann das neue Energie- und Stromsteuergesetz am 1. Januar 2018 in Kraft treten, sofern bis dahin die Regelungen mit der EU-Kommission hinreichend geklärt werden.

Veränderungen für KWK-Anlagenbetreiber

Das neue Energie- und Stromsteuergesetz enthält einige Änderungen, die auch für KWK-Anlagenbetreiber wichtig sind. Hierzu gehört u. a. die Anrechenbarkeit von Investitionsbeihilfen bei der Rückerstattung der Energiesteuern.

Aber auch die neuen Melde- und Berichtspflichten im Rahmen der Energiesteuer-Transparenzverordnung sollten KWK-Anlagenbetreiber bekannt sein.

Vortrag und Diskussion im Rahmen der KWK 2017

Im Rahmen des diesjährigen KWK-Kongresses am 10./11. Oktober 2017 in Dresden wird Niko Liebheit von der Sozietät Becker Büttner Held am 11. Oktober 2017 praxisnah auf die Veränderungen für KWK-Anlagenbetreiber eingehen. Herr Liebheit realisiert auch ganztägige Intensivseminare zu energie- und stromsteuerlichen Themen für BHKW-Consult.

Intensivseminar und Workshop

Ein solches Intensivseminar über die Bestimmungen des Energie- und Stromsteuer-Gesetzes findet am 12. September 2017 in Berlin statt. Für dieses Seminar stehen aber nur noch zwei freie Plätze zur Verfügung.

Im Dezember 2017 und Januar 2018 finden zweitägige Workshops zu den “Rechtliche Rahmenbedingungen für BHKW-Anlagenbetreiber in der Praxis” statt. Im Rahmen dieser Workshops wird das Energie- und Stromsteuergesetz ebenfalls in mehreren Vorträgen praxisnah und sehr ausführlich behandelt.

PM: BHKW-Infozentrum GbR

Das Dresdner Kongresszentrum beherbergt am 10/11. Oktober 2017 den KWK-Jahreskongress 2017. (Bild: BHKW-Infozentrum)

Weitere Beiträge: