Marktvergleich Solardach: Tesla vs. SolteQ

Tesla-Solarroof – Ab 235 US-Dollar pro Quadratmeter

(WK-intern) – Als durchschnittlichen Preis pro Quadratfuß (rund 0,093 Quadratmeter) gibt Tesla 21,85 US-Dollar an, also rund 235 US-Dollar pro Quadratmeter, was ca. 210 Euro macht.

Allerdings gilt der Preis nicht für alle, die ein Solar Roof bestellen.

Die Beispielkosten basieren auf einer 35-prozentigen Abdeckung eines Daches mit Solarpaneelen, die restlichen 65 Prozent wären herkömmliche Schindeln. Eine derartige Abdeckung reiche Tesla zufolge aus, um ein Solardach sinnvoll zu betreiben. Genaue Leistungsangaben werden, wie bei Tesla bekannt, nicht herausgegeben. Die vermutete Leistung liegt bei ca. 20Wp/m². Diese Leistung wird für die Versorgung für Haushalt + Klimaanlage + Auto-Ladung + Ladung des Stromspeichers sicherlich nicht ausreichen, so wie eigentlich verkündet.

SolteQ-Solardach

Das SolteQ-Solardach hat eine Leistung pro m² von 208Wp, die Leistung ist skalierbar auf die Bedürfnisse des Kunden.

Zum Vergleich:

a) Bei einer 35%igen Solarbelegung beim SolteQ-Quad-Solardach pro m² (35% aktive + 65% passive Ziegel) liegen die Kosten bei nur 212,-Eu/m² und das bei einer Leistung von 73Wp/m² also fast 4x mehr Strom, als beim Tesla-Solarroof.

b) Bei einer 50%igen Solarbelegung beim SolteQ-Quad-Solardach pro m² (50% aktive + 50% passive Ziegel) liegen die Kosten bei nur 260,-Eu/m² und das bei einer Leistung von 104Wp/m² also über 5x mehr Strom, als beim Tesla-Solarroof.

In Europa ist SolteQ derzeit mit seinen Solardächern der Marktführer unter Solar-Dachziegel. Es werden für jeden Geschmack die richtigen Dachziegel, sogar in verschiedenen Farbvarianten, angeboten. Das Ziel von SolteQ ist maximale Energieproduktion und das nicht nur Strom, sondern auch zusätzlich Erzeugung von Heizwärme über die Abwärme vom Dach. SolteQ bietet nicht nur ein Produkt an, sondern ein gutes und angepasstes Energiekonzept für den Bauherrn. Ein angepasste Energieerzeugung, Strom + optional auch Heizwärme, das als komplette Dacheindeckung. Der Anteil der Energieerzeugung kann dabei entweder auf maximale Energieerzeugung, was die Dachfläche mit den hocheffizienten Zellen hergibt, oder als eine Dacheindeckung mit bedarfsgerechter Energieerzeugung ausgelegt werden. Maximale Energie und das trotzdem mit einer hervorragenden Ästhetik.

Das SolteQ-Solardach ist eine Dacheindeckung mit 5 Funktionen:

Ein Dach – 5 Funktionen:

1. Tolle Optik für das Haus

2. Wetterfeste Dacheindeckung

3. Strom

4. Heizung

5. Wärme- und Kälte-Isolierung

PM: SolteQ-Solardach / Autor: Dipl.-Ing. Berkay Bayer

Pressebild: Das SolteQ-Solardach ist eine Dacheindeckung mit 5 Funktionen

