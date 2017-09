HUSUM Wind 2017: Aero Enterprise auf dem Gemeinschaftsstand mit TÜV Rheinland

Mit rund 650 Ausstellern und 18.000 Besuchern wird dieses Jahr in Husum / Deutschland gerechnet.

(WK-intern) – Die Fachmesse bildet die Spitzentechnologie, die Vielfalt und die Innovationskraft des deutschsprachigen Marktes und entlang der gesamten Wertschöpfungskette ab.

Aktuelle politische und technische Trends stehen auf der Agenda.

Eine davon ist die zukunftsweisende Entwicklung der Offshore-Windenergie. Daher wird diesem Thema erstmals eine Sonderschau gewidmet.

Auch wir stellen auf der HUSUM Wind aus und präsentieren unser neues Offshore-Konzept, bestehend aus offshore-tauglichem SensorCopter™ und einer tragbaren mobilen Bodenstation.

Zusätzlich referiert Robert Hörmann auf dem Offshore Forum in Halle 2 zum Thema „Softwareunterstützte Qualitätssicherung durch Flugroboter an Windenergieanlagen“. Schauen Sie vorbei und diskutieren Sie mit – am 14. September um 15.55 Uhr.

Gerne informiert Sie unser Team über die aktuellen Entwicklungen von Aero Enterprise auf der HUSUM Wind.

Besuchen Sie uns auf unserem Gemeinschaftsstand zusammen mit TÜV Rheinland!

Halle 3, Stand C 19

PM: Aero Enterprise

Pressebilder: offshore-taugliche SensorCopter™

