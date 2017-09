DEG Deutsche Energie erwirbt Biomethananlage Menteroda

Die DEG Deutsche Energie hat mit Wirkung zum 31. August 2017 die Mehrheit an einer Biomethananlage im thüringischen Menteroda erworben.

(WK-intern) – Die bisherigen Geschäftsführer Lars Sittauer und Felix Becker übernehmen die verbleibenden Anteile und …

Erlenbach. Die DEG Deutsche Energie hat mit Wirkung zum 31. August 2017 die Mehrheit an einer Biomethananlage im thüringischen Menteroda erworben.

Die bisherigen Geschäftsführer Lars Sittauer und Felix Becker übernehmen die verbleibenden Anteile und bleiben in der operativen Verantwortung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit dem Erwerb der Biomethan Menteroda GmbH vollzieht die DEG Deutsche Energie GmbH einen wichtigen Schritt zur vertikalen Integration in den neuen Geschäftsbereich der regenerativen Energieerzeugung.

Die 700 Nm³/h-Anlage produziert genügend erneuerbares Gas, um 3.200 Einfamilienhäuser mit Wärme zu versorgen. Aber auch der Einsatz im Verkehrssektor ist möglich und – in Zeiten des Dieselskandals – immer mehr nachgefragt. Da die Anlage einen sehr breit gefächerten Mix an Substraten verarbeiten kann, ist die Rohstoffversorgung deutlich sicherer und wirtschaftlich planbarer als bei vielen anderen Projekten in Deutschland.

Gezielte Zukäufe und Zukunftsinvestitionen

Neben diesem ersten Baustein sollen in den nächsten Monaten und Jahren weitere Biogas- bzw. Biomethananlagen in Deutschland im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung durch die DEG erworben werden. Der neue Geschäftsbereich wird zukünftig unter dem Namen DEG Bioenergie firmieren.

Mit dem Erwerb der Biomethananlage Menteroda im Rahmen eines Management-Buy-Outs möchte die DEG eine langfristige Partnerschaft mit dem bisherigen Management in Person von Lars Sittauer und Felix Becker realisieren und mit diesen die geplante vertikale Integration aktiv vorantreiben. Dabei sieht sich die DEG als strategischer Investor mit Fokus auf die Bereiche der Erzeugung, Handel und Vertrieb von Energie.

PM: DEG Deutsche Energie GmbH

Weitere Beiträge: