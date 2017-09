Conrad Connect bietet Kontrolle über den eigenen Strom

­Rollout auf der IFA: Kooperation mit Fresh Energy

(WK-intern) – Strom und Geld sparen und etwas für die Umwelt tun – Fresh Energy denkt Energieversorgung neu!

Mit der Kooperation zwischen Voltcraft und Fresh Energy bietet Conrad seinen Kunden eine der modernsten Lösungen für Strom im Haushalt an – Noch mehr Transparenz und Kontrolle über den eigenen Strom dank voller Anbindung an Conrad Connect! ­

­Energieversorgung aus einer neuen Perspektive: Fresh Energy ist der erste voll digitale Stromanbieter Deutschlands auf Smart-Meter-Basis. Für die Kunden bedeutet das eine Kombination aus 100%-Ökostrom, einem kostenlosen Smart Meter-Stromzähler und einer App zur Live-Visualisierung des Stromverbrauchs. Das Ergebnis: Eine voll transparente Ausweisung des Stromverbrauchs in Echtzeit und eine monatliche Stromabrechnung nach tatsächlichem Verbrauch ohne Nachzahlungen und Abschläge. ­

­ ­ ­

­Die smarte Lösung für niedrigere Stromkosten und mehr Umweltbewusstsein ist in dieser Form die erste in Deutschland und bietet auch Conrad und Voltcraft Kunden eine nie dagewesene Kontrollmöglichkeit des eigenen Stromverbrauchs. Michael Schlagenhaufer, Senior Director Private Labels bei Conrad Electronic: „Mit der Kooperation zwischen Voltcraft und Fresh Energy können wir unseren Kunden eine der modernsten Lösungen für Strom im Haushalt anbieten. Der Kunde erhält volle Transparenz über seinen ökologischen Strom. In Verbindung mit unserer Online-Plattform Conrad Connect können aus den Verbrauchsdaten außerdem jederzeit, schnell und einfach Ableitungen zur Stromeinsparung getroffen werden“.

Christian Bogatu, Mitgründer und CEO von Fresh Energy, ergänzt: „Mit Voltcraft aus dem Hause Conrad gewinnen wir einen starken, renommierten Partner aus dem Bereich Strom- und Spannungsversorgung, der für seine Leidenschaft für Spitzentechnik bekannt ist. Dank der Zusammenarbeit können wir unsere Sichtbarkeit im Markt erhöhen und gemeinsam mit Conrad das Thema bewusster Energiekonsum in Deutschland fördern. Wir freuen uns sehr, die Conrad- und Voltcraft-Kunden ab sofort bei der Optimierung ihrer Stromkosten zu unterstützen und ihnen zu mehr Transparenz beim Energieverbrauch zu verhelfen.“

Die Vorteile auf einen Blick:

Transparenz über den eigenen Stromverbrauch auf Haushaltsgerätelevel dank Live-Visualisierungen in der kostenlosen App

Stromfresser (z.B. ein alter Kühlschrank) entlarven

Bessere Kontrollmöglichkeiten auch dank voller Anbindung an Conrad Connect

Monatliche Stromabrechnung des tatsächlichen Verbrauchs

Keine Abschlagszahlungen, keine Nachzahlungen

Günstiger Ökostrom-Tarif

Tipps und Tricks zum Stromsparen

­ ­

­ ­ ­

­Über Fresh Energy:

Fresh Energy ist der erste digitale Stromanbieter Deutschlands auf Smart-Meter-Basis. Das Unternehmen bietet seinen Kunden 100%-Ökostrom, einen kostenlosen Smart Meter und eine intuitive Energy-App. Der Smart Meter misst den gesamten Stromverbrauch und erkennt durch selbstlernende Algorithmen die Verbrauchsmuster einzelner Geräte oder Gerätegruppen. Entsprechend kann der Geräteverbrauch einzeln ausgewiesen und für den Kunden als Live-Visualisierung dargestellt werden. Fresh Energy bietet zudem monatliche Abrechnung und es gibt garantiert keine Nachzahlungen – die Kunden zahlen monatlich nur das, was sie tatsächlich verbrauchen. So fördert Fresh Energy bewussten Energiekonsum und hilft, Sparpotenziale voll auszuschöpfen. Das GreenTech-Startup ist im März 2017 von Dr.-Ing. Christian Bogatu (CEO) und Daniel von Gaertner (COO & CPO) in Berlin gegründet und beschäftigt aktuell fünfzehn Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.getfresh.energy

Über Conrad Connect:

Conrad Connect ist die führende IoT-Plattform für Smart Living. Sie ermöglicht es, intelligente Geräte, Apps und Services über ein frei konfigurierbares Dashboard miteinander zu vernetzen, komplexe Abläufe durch übersichtliche Projekte zu automatisieren und diese per Knopfdruck mit der Community zu teilen. Das Ziel von Conrad Connect: Das Leben der Nutzer langfristig einfacher zu machen. Egal ob Fitness-Tracking oder heimisches Energiemanagement – über Conrad Connect lassen sich Dienste und Devices aus allen denkbaren Lebensbereichen einbinden und kausal verknüpfen. Internet: conradconnect.de

Über Conrad Electronic:

Seit 1923 steht das Oberpfälzer Familienunternehmen für Technik und Elektronik. Mit rund 750.000 Artikeln, 16 Millionen End- und Geschäftskunden sowie jährlich über 14 Millionen Besuchern in den Filialen ist Conrad Electronic einer der führenden Omnichannel-Anbieter. Das ständig wachsende Sortiment umfasst von kleinsten Elektronikbauteilen, über Messtechnik bis hin zu modernster Unterhaltungselektronik sowie Computer- und Kommunikationstechnik eine faszinierende und umfassende Auswahl an Produkten führender Hersteller und kompetenter Eigenmarken.

Alle Produkte und Services werden im Internet, in den Filialen und über Printwerbemittel angeboten. Mit durchschnittlich 9 Millionen Visits im Monat gehört conrad.de seit Jahren zu den Top Ten der meistbesuchten Internet-Shops in Deutschland und wurde für seinen Online-Auftritt bereits mehrfach ausgezeichnet.

Für Business-Kunden ist das Unternehmen mit einem eigenen Online-Shop unter conrad.biz, 24-Stunden-Standard-Lieferung, Businesskatalogen sowie eProcurement-Lösungen und einem eigenen Außendienst ein starker und innovativer Partner, auf dessen Qualität und Service führende Unternehmen aus allen Branchen vertrauen.

Mit bester Beratung und individuellen Serviceleistungen werden die Kunden von über 1.000 kompetenten Fachverkäufern in den deutschlandweit 25 Filialen bedient. Als international agierende Unternehmensgruppe ist Conrad Electronic mit 17 Landesgesellschaften in Europa vertreten. ­

­ ­ ­

­PM: dellian consulting GmbH / Conrad Electronic



Bildunterschrift: Pioniere im Bereich smarter Strom unter sich (v.l.): Harald Lehner (Head of Product Marketing Private Labels, Conrad Electronic), Dr.-Ing. Christian Bogatu (Gründer und CEO Fresh Energy), Michael Schlagenhaufer (Senior Director Private Labels, Conrad Electronic), Daniel von Gaertner (Gründer und COO Fresh Energy)

Weitere Beiträge: