8. Branchentag Photovoltaik NRW mit über 260 Experten/innen in Essen

NRW weiter auf Platz 3 bei Photovoltaikanlagen in Deutschland

(WK-intern) – Im Jahre 2016 wurden bundesweit durch 1,58 Millionen Photovoltaik-Anlagen mit rund 39.600 Megawattpeak (MWp) rund 38,3 Milliarden Kilowattstunden klimafreundlicher Strom erzeugt.

Damit trug Photovoltaik einen Anteil von rund sechs Prozent zur deutschen Stromerzeugung bei.

Mit 238.000 Anlagen in NRW liegt das bevölkerungsstärkste Bundesland mit rund 15 Prozent aller Anlagen hinter Bayern und Baden-Württemberg seit Jahren stabil auf dem dritten Platz der Photovoltaik-Nutzung in Deutschland. Beim 8. Branchentag Photovoltaik der EnergieAgentur.NRW trafen sich 260 Teilnehmer/innen im Oktogon (Zeche Zollverein) in Essen.

„Die Photovoltaikbranche steht weiterhin vor vielfältigen Herausforderungen, gerade was die Systemintegration zu anderen Technologien betrifft. Obwohl die Systempreise für PV-Anlagen in den letzten 7 Jahren um 75 % gesunken sind und seit 3 Jahren wieder ein Aufwärtstrend in Deutschland zu sehen ist, hinken wir in Deutschland noch gerade im Vergleich zum Ausland hinterher, wo alleine in diesem Jahr 80.000 Megawattpeak zugebaut werden (Vorjahr 75.000 MWp). Positiv ist, dass nun öfter zugegeben wird, dass man das Potential der Photovoltaik massiv unterschätzt habe“, so Carl Georg von Buquoy, Leiter des Themengebietes Photovoltaik bei der EnergieAgentur.NRW. Darüber hinaus ging es beim Branchentag um die Frage, wie, aus Sicht der Photovoltaik, das Zusammenspiel der verschiedenen Technologien in Systemen funktionieren kann. Diese Systemüberschneidungen ermöglichen den Ausbau von Photovoltaik-Investitionen mit NRW-Unternehmen im In- und Ausland. Praxisbeispiele wie mögliche Vertriebsstrategien und das Potenzial der PV-Anlagenbegrenzung von 750 kWp rundeten den Tag ab.

Hintergrund:

Im Netzwerk Photovoltaik der EnergieAgentur.NRW sind über 2.200 Mitglieder aus Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Die Kampagne „Photovoltaik NRW – Solarstrom für Nordrhein-Westfalen“ der EnergieAgentur.NRW ist eine Initiative des Landes NRW und der Photovoltaikbranche. Sie informiert über Photovoltaik als klimafreundliche Technologie der Stromerzeugung und stellt die Photovoltaik-Anbieter ihrer Region vor.

