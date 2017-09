Neue Elektronikmesse Electronics of Tomorrow in Dänemark bietet Trends, Neuheiten und Impulse aus Skandinavien – Attraktives Tandem aus Konferenz und Messe

(WK-intern) – Herning/Dänemark – Die Entwicklungen in der Elektronikbranche haben längst die Branchengrenzen überschritten und schaffen damit neue Möglichkeiten.

Das gilt insbesondere in Skandinavien, wo Dänemark, Schweden und Finnland auch in diesem Jahr wieder als die am stärksten digitalisieren Länder Europas den „Digital Economy and Society Index“ der Europäischen Kommission anführen.

Die Messegesellschaft MCH Messecenter Herning im dänischen Herning lädt in diesem Jahr vom 31. Oktober bis zum 2. November 2017 erstmalig zum Messe- und Konferenzevent Electronics of Tomorrow (EOT) ein, wo Unternehmen und Wissenschaft insbesondere aus Dänemark und den anderen skandinavischen Ländern zusammen kommen, um Neuheiten zu präsentieren und sich über Entwicklungen und Lösungen zu informieren und zu diskutieren. Ein Ausstellerschwerpunkt sind innovative Startup-Unternehmen, die so die Messe zum Schaufenster für Innovationen und Trends von morgen machen.

Aktuelle Entwicklungen aus dem am stärksten digitalisierten Land Europas

Dänemark ist nach einer Untersuchung der Europäischen Kommission das am stärksten digitalisierte Land Europas und befindet sich auf der Überholspur in eine neue digitale Gesellschaft. Big Data-Lösungen und neue Technologien treffen auf eine technikaffine Bevölkerung, wodurch Forschung und Test in eine neue Einheit aufgehen. Die Besucher haben die Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen, sich zu informieren und Partnerschaften anzubahnen, um so Wachstum, Entwicklung und Innovation für ihr Unternehmen voranzutreiben.

Konferenz mit rund 40 Vorträgen von IoT bis Sicherheit

Auf der Konferenz geben an drei Tagen dänische und internationale Wissenschaftler, Unternehmen, Organisationen und Startups in rund 40 Vorträgen zu den Themen Internet of Things (IoT), Supply Chains, Business Models, Sicherheit, drahtlose Übertragungstechniken & Cloud sowie Start-ups & Funding ihre Sicht auf Trends und zukünftige Entwicklungen. Zu erleben ist unter anderem der frühere Google-Berater, Zukunftsforscher und Experte für Autonomes Fahren, der Kanadier Brad Templeton. Vertreter der Stadt Aarhus, der zweitgrößten Stadt in Dänemark, berichten über ihren Weg zu einer der führenden Smart Cities in Europa und den zukünftigen Initiativen, für die Entwickler und Lösungen gesucht werden.

„Wir freuen uns, ein spannendes und anspruchsvolles Konferenzprogramm anbieten zu können, das in direktem Zusammenhang mit den Produkten und Neuheiten unserer ausstellenden Unternehmen steht. Die Entwicklungen in der Elektronikbranche betreffen immer mehr Branchen und Industrien. Wir wollen mit unserem Messe- und Konferenzkonzept ein wichtiger Treffpunkt und Impulsgeber sein“, sagt Mona Jakobsen, Projektleiterin für die Messe EOT der Messegesellschaft MCH Messecenter Herning.

Informationen zur EOT: http://www.eot-expo.com/elektronik-messe

Die Teilnahme an der EOT, Messe und Konferenz, ist für die Besucher kostenlos. Sich treffen, austauschen und die Stärkung des eigenen Netzwerkes gehören zu den wichtigen Anliegen der Veranstalter in Herning. Dazu bieten auch die kostenlosen Büffetbereiche der Messe, die allen Besuchern offen stehen, ausgiebig Gelegenheit. Die Messe bietet spezielle Messepakete mit 2 Hotel-Übernachtungen sowie der Möglichkeit zur Teilnahme an gesonderten Netzwerkveranstaltungen an.

http://www.eot-expo.com/become-an-exhibitor/trade-fair-packages

Über die EOT:

Die Elektronikmesse Electronics of Tomorrow (EOT) ist ein neues Messe- und Konferenzkonzept des MCH Messecenter Herning in Dänemark. Die EOT versteht sich als Treffpunkt und Impulsgeber für die Elektronikbranche, in dem sie Unternehmen, Wissenschaft und innovative Startups aus Skandinavien und anderen Ländern Europas auf dem dreitägigen Event zusammenbringt, um Trends und Entwicklungen zu diskutieren. Die EOT wird vom 31. Oktober bis zum 2. November 2017 erstmalig angeboten.

Über das MCH Messecenter Herning:

Das MCH Messecenter Herning in Herning in Dänemark ist Teil der Gesellschaft MCH A/S zu der das MCH Messecenter Herning, das MCH Herning Kongresscenter, Jyske Bank Boxen und die MCH Arena gehören. Das MCH Messecenter Herning besteht aus 15 Hallen mit insgesamt 110.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Es ist mit bis zu 500.000 Besuchern jährlich eines der größten Messe- und Ausstellungsorte Skandinaviens.

