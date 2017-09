SolarMax gewährt Einblicke in die Wechselrichter- und Speicherproduktion

Mit zahlreichen Detailaufnahmen zeigt die SolarMax-Gruppe in ihrem neuen Unternehmensfilm, wie in der Produktion in Burgau Solarwechselrichter und Speichersysteme entstehen.

(WK-intern) – Vom ersten Bildschirmlayout über den Zusammenbau der einzelnen Komponenten bis zum Dauertest können die Zuschauer beobachten, wie die SolarMax-Mitarbeiter die Geräte entwickeln, fertigen und die einwandfreie Funktion überprüfen.

Im zweiten Abschnitt zeigt der Film, wie SolarMax auf Kundenanfragen und im Fehlerfall reagiert. Einblicke in die Wertvorstellungen des Unternehmens runden das Video ab.

SolarMax setzt Maßstäbe in punkto Qualität

„Mit unseren ausgereiften Produkten und Lösungen setzen wir Maßstäbe in punkto Qualität“, erklärt Pierre Kraus, Geschäftsführer der SolarMax Sales and Service GmbH. Dadurch ist es dem aus der insolventen Sputnik Engineering AG hervorgegangenen Unternehmen innerhalb kürzester Zeit gelungen, sich erfolgreich auf dem Wechselrichter- und Speichermarkt zu etablieren.

„Weil wir sehr viel Wert auf Transparenz und Kundennähe legen, geben wir einen besonders detaillierten Einblick in unsere Produktion, unsere Servicestruktur und unsere Unternehmensphilosophie“, ergänzt Kraus. Der Film steht ab sofort zum kostenlosen Download unter folgendem Link bereit: http://www.solarmax.com/de/de/news- events/news/news/imagevideos-der-solarmax-gruppe/

Über die SolarMax-Gruppe

Die SolarMax-Gruppe wurde im Juni 2015 in Ellzee (Bayern) gegründet. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt String- und Zentralwechselrichter für netzgekoppelte Solarstromanlagen sowie Zubehör und Lösungen zur Anlagenüberwachung und Speichersysteme. Hauptgesellschafter ist die RenerVest-Gruppe aus Waldstetten (Bayern).

Die Investmentgesellschaft bringt zehn Jahre Erfahrung aus dem Bereich erneuerbare Energien mit. Neben den Markenrechten und dem Produktionsequipment hat das Unternehmen von der insolventen Sputnik Engineering AG die Warenlager die Online-Portale sowie den Servicestandort in Annaberg-Buchholz (Sachsen) übernommen.

PM: SolarMax Sales and Service GmbH

Pressebild: SolarMax: Der Film – Einblicke

