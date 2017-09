HUSUM Wind: SLM Solutions präsentiert additive Fertigungstechnologie für die Windindustrie

Die SLM Solutions Group AG zeigt auf der HUSUM Wind 2017 vom 12. bis 15. September die gesamte Bandbreite der additiven Fertigung auf der Basis der Selective Laser Melting (SLM) Technologie: Verfahren, Maschinen, Materialien und Services.

(WK-intern) – Der führende Hersteller additiver Fertigungsmaschinen ist in Husum in Halle 2 am Stand D21 vertreten.

Die Fachmesse HUSUM Wind bildet die Spitzentechnologie, die Vielfalt und die Innovationskraft des deutschsprachigen Marktes in perfekter Weise und entlang der gesamten Wertschöpfungskette ab.

Aktuelle politische und technische Themen wie Ausschreibung, Wartungskonzepte, Repowering und neue Technologien stehen auf der Agenda.

Die metallbasierte additive Fertigung hält zunehmend Einzug in die industrielle Fertigung. Die SLM Technologie bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Windindustrie, zum Beispiel bei der Neuentwicklung von Windkraftanlagen und der Ersatzteillagerhaltung. Die SLM Solutions Group AG präsentiert auf der HUSUM Wind 2017 den aktuellen Entwicklungsstand in der Selective Laser Melting Technologie. Am Stand 21 in Halle 2 zeigt das Lübecker Unternehmen mit der SLM Maschine 280 2.0 die vollständige Prozesskette (Closed Loop) der generativen Fertigung: Von der Datenerstellung über den Schmelzvorgang bis hin zur Pulverrückgewinnung und Wiederaufbereitung. Die SLM 280 2.0 ist die ideale „Universalmaschine“ sowohl im F+E- Bereich als auch für die Produktion von hochkomplexen Bauteilen im SLM Verfahren. Die Maschine entspricht den Kundenwünschen nach raumsparenden, qualitäts- und kostenoptimierten Lösungen. Darüber hinaus stellen die Experten von SLM Solutions Verbrauchsmaterialien, umfassende Servicedienstleistungen und gefertigte Bauteile vor.

Neben der Ausstellung bereichert SLM Solutions das Kongressprogramm mit einem Beitrag zur additiven Fertigung. Am 12. September um 12 Uhr erhalten die Kongressbesucher tiefere Einblicke darin, welchen Nutzen die generative SLM Technologie in der Windindustrie stiftet. André Thiemann, Director Business Development Energy bei der SLM Solutions Group AG, geht in seinem Vortrag auf verschiedene Einsatzszenarien ein. Ob aerodynamische Teile von Windblättern, Elektronikbauteilen in der Leistungselektronik oder spezifische Werkzeuge – die additive Fertigung bietet vielfältige Chancen von der Bauteiloptimierung bis zu neuen Komponenten und komplexen Konstruktionen: Leicht, stabil bei minimalem Materialeinsatz. So lassen sich beispielsweise Strukturen innerhalb von Hohlkörpern mit dem additiven Fertigungsverfahren einfach herstellen, die ohne diese Technologie nicht realisierbar waren.

„Wir verstehen uns als Wegbereiter und Impulsgeber in der Fertigungstechnik für viele Branchen vom Automobil- und Maschinenbau über die Energie- und Medizintechnik bis zur Luft- und Raumfahrttechnik, stellt Stefan Ritt, Vice President – Head of Global Marketing and Communications der SLM Solutions Group AG, fest. „Unser Ziel ist die Erforschung und Entwicklung von effizienten und hochqualitativen Lösungen für die Produktion von Prototypen, Kleinserien und individuellen Serienprodukten unter der Prämisse, dem Kunden eine höchstmögliche Produktivität bei gleichzeitiger Flexibilität zu liefern.“

SLM Solutions aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie (auch allgemein als 3D-Druck bezeichnet). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting) sowie der Vakuum- und Metallgießanlagen. SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 320 Mitarbeiter in Deutschland und den USA. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. SLM Solutions steht für technologischen Fortschritt und innovative und hocheffiziente integrierte Systemlösungen.

PM: SLM Solutions

Windmesse Husum / Foto: HB

