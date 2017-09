ENOVA und HANSAINVEST Real Assets vereinbaren langfristige Partnerschaft im Bereich Windenergie

Der Windenergieprojektierer ENOVA Energiesysteme GmbH & Co. KG (ENOVA) und die HANSAINVEST Real Assets GmbH (HANSAINVEST) haben eine langfristige strategische Partnerschaft im Bereich Windenergie vereinbart.

(WK-intern) – Diese umfasst die Gründung einer neuen Gesellschaft, eines so genannten Independent Power Producers (IPP).

Der Asset Manager stellt der ENOVA IPP Mezzanine-Kapital zur Verfügung.

Das erfahrene Familienunternehmen wird dieses Kapital für die Akquisition von eigenen und fremden Windparks nutzen. Im Investitions-Fokus stehen bereits laufende Windenergieprojekte sowie solche, die sich derzeit noch in der Projektierungs- und Genehmigungsphase befinden. Das Ziel: Bis Ende 2019 sollen über 100 Megawatt Leistung durch die IPP akquiriert werden.

In einem ersten Investitionsschritt wurden durch die ENOVA IPP bereits vier Windparks mit einer Gesamtleistung von rd. 25 MW erworben und durch Mezzanine-Kapital finanziert.

„Die Zusammenarbeit mit der HANSAINVEST Real Assets GmbH ermöglicht uns die strategische Erweiterung unseres Geschäftsmodells“, sagen die ENOVA Geschäftsführer Helmuth und Hauke Brümmer. „Die geschlossene Kooperation bietet für uns viele Vorteile: Wir können die Windparks langfristig im Eigentum behalten. Gleichzeitig können wir das freigesetzte Kapital verwenden, um unseren Expansionskurs zu finanzieren und Opportunitäten am Markt zu nutzen.“

Für die HANSAINVEST bedeutet die Investition in die strategische Partnerschaft eine Erweiterung des Projektportfolios sowie stetigen und planbaren Cash Flow über 20 Jahre – bei deutlich schlankeren Kostenstrukturen gegenüber üblichen Investment-Fonds. „Unsere erfolgreiche Investitionsstrategie im Bereich Infrastruktur wird mit der Gründung der ENOVA IPP weiter fortgesetzt. Die ENOVA ist ein erfahrener Marktplayer mit einem ausgezeichneten Track-Record. Mit dieser Transaktion sichern wir uns eine Pipeline mit attraktiven Produkten. Mit ENOVA als Partner können wir in eine diversifizierte Projektpipeline investieren – auch in schwachen Windjahren erlaubt diese Struktur einen sicheren Rückfluss des investierten Kapitals bei einem attraktiven Risiko-Rendite-Profil“, sagt Nicholas Brinckmann, Geschäftsführer der HANSAINVEST Real Assets.

Als Independent Power Producer (dt. unabhängige Stromerzeuger), kurz IPP, werden in der Elektrizitätswirtschaft solche Betreiber von Kraftwerken und anderen Anlagen zur Stromerzeugung bezeichnet, die im Gegensatz zu „klassischen“ Stromversorgungsunternehmen nicht über ein eigenes Stromnetz verfügen, um die produzierte elektrische Energie („Strom“) zu übertragen und an Endverbraucher zu verteilen.

ENOVA wurde in dieser Transaktion von esmera.partners und PWC Legal unterstützt, HANSAINVEST von fieldfisher, Baker Tilly und TÜV Süd.

PM: ENOVA und HANSAINVEST Real Assets

