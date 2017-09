Siemens Gamesa kommt mit neuen Produkt- und Serviceinnovationen zur HUSUM Wind 2017

Siemens Gamesa Renewable Energy mit Produkt- und Serviceinnovationen auf der HUSUM Wind 2017

(WK-intern) – HUSUM Wind 2017: Halle 3, Stand 3B12/14

Erster deutscher Messeauftritt nach Unternehmenszusammenschluss

Auf 190 Quadratmeter Standfläche branchenweit breitestes Anlagenportfolio

Windturbinenbesichtigungen im Windtestfeld Nord am Rande Husums

Windenergieanlagen an deutschen Standorten müssen heute vor allem wirtschaftlich sein.

Bei der Präsentation seines Angebots auf der Windenergie-Fachmesse HUSUM Wind 2017 stellt Siemens Gamesa Renewable Energy daher Lösungen in den Mittelpunkt, mit denen sich Betreiber den Herausforderungen des Ausschreibungsmodells stellen können. In der zweiten Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur Mitte August waren Zuschlagswerte von durchschnittlich 4,28 Eurocent je Kilowattstunde (ct/kWh) erzielt worden. Um in diesem Kontext wirtschaftlich tragfähige Projekte zu realisieren, sind höchste Effizienz bei der Anlagentechnik und intelligente Wartungsdienstleistungen notwendig. Siemens Gamesa zeigt marktführende Lösungen und Innovationen vom 12. bis 15. September auf seinem 190 Quadratmeter großen Stand 3B12/14 in Halle 3 der HUSUM Wind 2017.

Siemens Gamesa bietet nach dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen das branchenweit größte Portfolio an Windenergieanlagen für unterschiedlichste Standortbedingungen. Sowohl hochmoderne Getriebeanlagen als auch direkt angetriebene Windturbinen sind für die Windklasse IEC I bis III im Angebot. Um seinen Kunden wirtschaftliche Vorteile unter den spezifischen Marktbedingungen in Deutschland und anderen Auktions-Märkten zu verschaffen, hat das Unternehmen seine Anlagenangebot jetzt noch flexibler gemacht: Durch eine breite Auswahl an Ausstattungsvarianten und skalierbare Rotor-Generator-Kombinationen ergibt sich für unterschiedlichste Wind- und Installationsbedingungen der jeweils größtmögliche Energieertrag. Highlights sind ein Rotordurchmesser von 142 Metern und eine Turmauswahl, die Nabenhöhen von bis zu 165 Metern ermöglicht. Digitale Ferndiagnosedienste und ein modulares Portfolio an Wartungsdienstleistungen erlauben darüber hinaus, Standzeiten auf ein Minimum zu reduzieren und Technikereinsätze so kosteneffizient wie möglich zu gestalten.

„Für die kommenden Ausschreibungsrunden in Deutschland bietet unsere Technologie optimale Voraussetzungen dank niedrigster Stromgestehungskosten“, sagt Ricardo Chocarro, CEO Onshore bei Siemens Gamesa Renewable Energy. „Auf der Messe HUSUM Wind 2017 wollen wir zeigen, dass wir als großer Anbieter der Branche maßgebliche Akzente hinsichtlich Technologie und Effizienz setzen.“

Pressebild: Innovationen auf 190 Quadratmetern: Der Siemens Gamesa Stand 3B12/14 in Halle 3 der HUSUM Wind 2017

