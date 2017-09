Gewissheit auf einen Blick: der energy consult Marktwertindex EE

Der richtige Zeitpunkt der Stromerzeugung macht den Erfolg

(WK-intern) – Der Wind entscheidet nicht allein über die Rentabilität einer Windenergieanlage!

Es kommt im Rahmen der Direktvermarktung auch darauf an, zur richtigen Zeit Strom zu erzeugen, und zwar dann, wenn die Stromnachfrage und die Börsenpreise hoch sind.

Energy consult, der zukunftsorientierte Windpark-Manager aus Cuxhaven, unterstützt deswegen mit detaillierten Marktwertanalysen Anlagenbetreiber bei der Bewertung ihrer Anlagen. Mit dem erstmals angebotenen anlagenspezifischen Marktwertindex EE können Betreiber nun auf einen Blick erkennen, wie gut ihre Anlagen innerhalb des Strommarktes aufgestellt sind und betrieben werden.

Henning Wegner, energy consult Geschäftsführer: “Unser Marktwertindex EE ist von bestechend eindeutiger Aussagekraft: Ein Marktwertindex EE größer 1,00 bedeutet, dass der beurteilte Erzeuger in Bezug auf den Börsenpreis zu günstigen Zeitpunkten elektrische Energie erzeugt und einspeist, also zum Zeitpunkt der Einspeisung ein hoher Energiepreis am Strommarkt gehandelt wird. Je kleiner dieser Index, desto ungünstiger ist der Zeitpunkt der Erzeugung und Einspeisung elektrischer Energie.”

Wie Wegner im Vorfeld der Messe Husum Wind erläutert, gebe sowohl ein Index über 1,00 wie auch unter 1,00 Anlass, die technische und kaufmännische Betriebsführung zu justieren. Bei einem Indexwert deutlich über 1,00 sei es angebracht, das vom Direktvermarkter angebotene Vermarktungsentgelt zu überprüfen und eventuell neu zu verhandeln. Bei einem Index unter 1,00 liege es nahe, den Wartungsplan zu optimieren. “Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten nicht prinzipiell in Schwachwindphasen gelegt werden, wenn gerade dann Höchstpreise an der Börse erzielbar sind.”

Der energy consult Marktwertindex EE gewinnt seine Aussagekraft durch einen ein- bis zweijährigen Vergleich der Leistungsdaten einer Windenergieanlage mit den zeitgleichen Stromspotmarktpreisen. Ein hoher Marktwertindex EE liefere auch ein stichhaltiges Argument, um bei Verkaufsverhandlungen von gebrauchten Windenergieparks einen höheren Preis zu realisieren, erläutert Wegner.

energy consult bietet die Kalkulation des Marktwertindex EE sowie weitere Marktwertanalysen eigenen Kunden an und natürlich auch marktoffen und transparent anderen Anlagenbetreibern.

Mehr zum Thema auf der Messe Husum Wind vom 12. bis 15. September 2017. Die energy consult Marktwertanalyse und der Marktwertindex EE sind Top-Themen am energy consult Messestand: Halle 5B04.

über energy consult:

Mit über 25 Jahren zukunftsorientierter Windpark-Management-Erfahrung betreut energy consult zurzeit 777 Windenergieanlagen, immer mit dem Ziel der Ertragsoptimierung. Durch ihre wirtschaftliche, technisch einwandfreie und schlüssig dokumentierte Betriebsführung von Windenergieanlagen stellt energy consult einen verantwortungsvollen kosteneffizienten Betrieb sicher. Zum Gesamtportfolio zählen auch die Überwachung von Umspannwerken und Übergabestationen sowie die Prüfung und Planung von Netzanschlüssen und technische Prüfungen. Durch den stetigen Austausch der klar fokussierten Managementbereiche untereinander gewährleistet energy consult zudem Investoren und Betreibern von Windenergieanlagen effizientes, sicheres und vernetztes Handeln und erfüllt somit höchste Qualitätsansprüche und Sicherheitsinteressen.

