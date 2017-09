Wirtschaftsminister eröffnet Kompetenztreffen & Ausstellung

(WK-intern) – Der für Wirtschaft zuständige NRW-Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart wird das 5. Kompetenztreffen “Elektromobilität in NRW” eröffnen.

Erstmalig wird eine umfassende Ausstellung die Veranstaltung begleiten.

Am Donnerstag, 16. November, findet in der Zentrale des TÜV Rheinland in Köln unser bereits 5. Kompetenztreffen „Elektromobilität in NRW“ statt. Wie schon in den vergangen Jahren möchten wir auch 2017 allen Akteuren der Elektromobilität und weiteren Interessierten Gelegenheit geben, sich auf fachlicher Ebene untereinander auszutauschen.

Projekte und Produkte der Elektromobilität in NRW

Kernthemen werden Projekte und Produktangebote aus NRW, der Wandel der Mobilität sowie Geschäftsfelder und die Förderung der Elektromobilität sein. Podiumsdiskussionen runden das Programm ab.

Ausstellerinnen und Aussteller gesucht!

Akteurinnen und Akteure aus allen Bereichen der Elektromobilität haben die Gelegenheit, ihr Unternehmen, ihre Dienstleistungen und sich selbst im Rahmen der Ausstellung zu präsentieren – zu einem Kostenbeitrag von 280€ zzgl. MWSt.

Hier geht´s direkt online zu weiteren Informationen.

PM: Elektromobilität in NRW

Weitere Beiträge: