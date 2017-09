Windwärts bietet auf HUSUM Wind 2017 Lösungen für drängende Zukunftsfragen der Branche

Angebote für Betreiber und Projektentwickler im Mittelpunkt

Repowering, Betriebsführung sowie Bau- und Planungsdienstleistungen prägen diesjährigen Messeauftritt

Schnellchecks am Stand bieten Ansatzpunkte zur Optimierung von Projekten

Die Windwärts Energie GmbH aus Hannover stellt auf der HUSUM Wind 2017 ihre Lösungen und Angebote für Planer und Betreiber von Windenergieanlagen in den Mittelpunkt des Messeauftritts. In Zeiten des Umbruchs auf dem Windenergiemarkt zeigt der hannoversche Projektentwickler den Messebesuchern auf, wie sie Windparks planen, errichten und betreiben können, um auch im Ausschreibungssystem mit einem geringeren Vergütungsniveau wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Auf drei Themeninseln am Messestand 4D11 in Halle 4 der HUSUM Wind stellt Windwärts seine Produkte und Dienstleistungen für Grundstückseigentümer sowie Planer und Betreiber von Windenergieanlagen vor. Den Besuchern stehen Ansprechpartner zu den Bau- und Planungsdienstleistungen ebenso zur Verfügung wie zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung sowie zum Repowering.

Schnellchecks am Stand und ein Gewinnspiel für den besseren Überblick

Das Angebot geht über Informations- und Gesprächsangebote deutlich hinaus. Durch Schnellchecks am Stand können Messebesucher herausfinden, ob und zu welchem Zeitpunkt die Realisierung Ihres Windparkprojekts oder das Repowering eines Bestandsparks möglich und sinnvoll sind, oder wo Schwachstellen in der Betriebsführung ihres Windparks liegen. Die Ergebnisse dieser interaktiven Schnellchecks liefern die Grundlage, um bereits auf der Messe erste Optimierungsansätze für Projekte zu entwickeln.

Für Betreiber von Bestandsparks bietet Windwärts ein ganz besonderes Messeangebot: In einem Gewinnspiel verlost das Unternehmen die Leistung, einen Windpark einen Monat lang in die Betriebsführungs-App von Windwärts einzubinden. Der Gewinner bekommt so den Überblick über die Leistungsdaten seiner Windenergieanlagen, und zwar rund um die Uhr über sein Smartphone.

„In diesem Jahr werden die Messebesucher mit vielen offenen Fragen im Gepäck nach Husum reisen“, so Björn Wenzlaff, Geschäftsführer der Windwärts Energie GmbH: „Wir möchten auf der HUSUM Wind Antworten bieten und allen, die Windenergieanlagen planen oder betreiben, zeigen, wie ihre Projekte mit dem richtigen Partner und den bestmöglichen Lösungen auch in Zukunft erfolgreich sein können.“

Über die Windwärts Energie GmbH

Gründung 1994 mit Sitz in Hannover

Geschäftsfelder: Entwicklung, Planung und Realisierung von Windenergieprojekten sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Windparks und Photovoltaikanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bau- und Planungsleistungen (EPC), das Repowering von Projekten sowie Kooperationen für Bürgerenergiegesellschaften und andere Akteure.

167 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 313 MW realisiert

502 MW Gesamtleistung in der Betriebsführung

PM: Windwärts Energie GmbH

Ein Unternehmen der MVV Energie Gruppe

Pressebild: Husum WindEnergy 2012 – Windwärts Energie GmbH

Auf der Leitmesse der Windenergiebranche präsentierte sich Windwärts als erfahrener Partner für Windenergieprojekte. Seit 1994 entwickelt, finanziert und betreibt Windwärts Windenergieprojekte und seit 1999 ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Photovoltaik tätig. www.windwaerts.de/

