RECASE stellt Leistungen für On- und Offshore Windenergieanlagen und Projekte vor

RECASE auf der Husum Wind 2017

(WK-intern) – Vom 12. bis 15. September findet wieder die Messe Husum Wind statt.

Fachbesucher, Interessierte und Freunde aus allen Bereichen der Windenergie und weiteren regenerativen Energieanwendungen sind herzlich eingeladen, den RECASE Messestand B24 in Halle 1 zu besuchen.

RECASE stellt Leistungen in Form von Engineering, Beratung und Projektmanagement für Betreiber, Service-Dienstleister, Hersteller, Entwickler und Komponentenlieferanten für On- und Offshore Windenergieanlagen und Projekte vor. So können sich Hersteller und Service-Dienstleister über unsere Engineering Leistungen bei der Betriebsmittelkonstruktion und der Unterstützung von komplexen technischen Projekten durch RECASE Ingenieure informieren. Für Kunden aus dem Offshore Bereich stellen wir unser Interface Engineering, z.B. für die Entwicklung des elektrischen Systems für das Transition Piece und die Schnittstelle zur WEA, vor. Gemeinsam mit dem Standnachbarn „AIRWIN GmbH“ stellen wir Ansätze und Konzepte zur qualifizierten Betriebsdatenanalyse und zur Qualitätssicherung der Wartungsverträge und technischen Betriebsführung vor.

Am Gemeinschaftsstand von Watt_2.0 (Stand B22, Halle 5), dem Netzwerktreffen von Mitgliedsunternehmen in Sachen erneuerbare Energieversorgung, ist RECASE ebenfalls vertreten. Dort liegt unser Schwerpunkt in diesem Jahr bei Konzepten für die Post-EEG-Vergütung von Windenergie – also bei Eigenversorgungskonzepten als potentielle Abnehmer für Windenergie nach Auslauf der EEG-Vergütung.

Über die RECASE Regenerative Energien GmbH:

RECASE ist ein norddeutsches Ingenieurbüro mit großer Expertise und Erfahrung im Bereich der on- und offshore Windindustrie. Ein Team aus Hersteller-erfahrenen Projektingenieuren um die geschäftsführenden Gesellschafter Marten Seifert und Lorenz-H. Carstensen, betreut Kunden aus der internationalen Windindustrie in Europa und in Übersee.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserem Messestand 1B24 oder dem Gemeinschaftsstand 5B22 von Watt_2.0.

P.S.: Am Mittwoch, den 13.09.2017 ab 16:30 Uhr findet ein Bier-, Wein- und Sektempfang auf unserem RECASE & AIRWIN-Stand statt. Wir freuen uns, wenn viele kommen und wir nicht viele Getränke mit zurücknehmen müssen.

PM: RECASE Regenerative Energien GmbH

