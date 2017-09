IFA 2017: Panasonic präsentiert autarkes Haus mit intelligentem Energiemanagement

Panasonic Heiz- und Kühlsysteme wird auf der kommenden IFA in Berlin vom 1. bis 6. September seinen Beitrag zum zukunftsweisenden Konzept eines energieautonomen Hauses vorstellen.

(WK-intern) – Der Panasonic-Pavillon wird die gesamte Bandbreite des Technologieriesens in mehreren Themenbereichen unterteilt vorstellen.

Einer davon ist der so genannte Smart-Life-Bereich.

Hier zeigt Panasonic unter anderem unter dem Titel Smart Energy beispielhaft, wie ein intelligenter Kreislauf von Energiegewinnung, Aufbewahrung und effizientem Verbrauch möglich ist.

Heizung, Heißwasser und Klimatisierung energieeffizient und mit niedrigen Verbrauchskosten bereitzustellen, ist für Panasonic eine Kernaufgabe. Immerhin gehen durchschnittlich rund 81 Prozent des Energieverbrauchs eines europäischen Haushalts zulasten dieser drei Bereiche.

Im Mittelpunkt der Smart-Energy-Präsentation stehen die Aquarea Luft-Wasser-Wärmepumpen von Panasonic. Diese gewinnen bis zu 80 Prozent der benötigten Energie für Heizung und Warmwasser kostenlos aus in der Umgebungsluft gespeicherter Sonnenenergie. So arbeiten die Panasonic-Heizungen sowohl ökologisch als auch ökonomisch höchst effizient. An heißen Tagen können die Geräte über die Fußbodenheizung das Haus sogar kühlen. Die Aquarea-Wärmepumpe ist damit die optimale Lösung, um Niedrigenergiehäuser zu beheizen, zu klimatisieren und mit Warmwasser zu versorgen.

Mehr dazu auf der IFA in Halle 5.2, Stand 101. Weitere Informationen unter http://www.aircon.panasonic.eu/DE_de/.

