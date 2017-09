Expansion des enercity-Windgeschäfts

Der enercity-Aufsichtsrat hat heute den Weg für den Erwerb der Ventotec-Gruppe geebnet.

(WK-intern) – Damit wird enercity ein Windportfolio bestehend aus Bestandswindparks und einer vielversprechenden Windprojekt-Projektpipeline in Deutschland erwerben und damit zu einem der führenden Akteure auf dem deutschen Onshore-Windmarkt werden.

Mit dem Erwerb der Ventotec-Gruppe mit Sitz in Leer bekommt enercity rund 220 MW an bestehenden Windparks ins Portfolio.

Damit steigt die jährlich Stromerzeug aus Wind im Portfolio der enercity von derzeit rund 200 GWh auf über 560 GWh pro Jahr und wird nach Umsetzung der Projektpipeline in den nächsten Jahren auf deutlich über 1.000 GWh pro Jahr wachsen. Neben den Projekten übernimmt enercity auch die Betriebsführungsgesellschaft itec zu 100 Prozent, die derzeit für die Betriebsführung von Windparks mit insgesamt rund 740 MW Leistung verantwortlich ist.

„Mit diesem Deal kommen wir bei unserem Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien auf 50 Prozent zu erhöhen, einen deutlichen Schritt voran“, sagt enercity-Vorstandsvorsitzende Dr. Susanna Zapreva zur Ausweitung des zukünftigen Windgeschäfts. “Wir übernehmen aber nicht nur Windprojekte, sondern auch eine schlagkräftige Mannschaft, mit der wir für unsere zukünftigen Pläne sehr gut aufgestellt sind”, zeigt sich Zapreva zufrieden.

Ventotec ist seit 20 Jahren im Windmarkt tätig und hat in diesem Zeitraum über eine Milliarde Euro in rund 430 Windanlagen mit rund 800 MW Leistung investiert. Darüber hinaus verfügt Ventotec über weitere vorentwickelte Projekte in Deutschland, die ein Vielfaches dieser Leistung umfassen. „Mit enercity haben wir einen Partner gefunden, der sehr gut zu uns passt. Ich bin mir sicher, mein Lebenswerk in zuverlässige Hände zu geben und dass enercity die Ventotec-Gruppe in meinem Sinne ausbauen und die Projekte erfolgreich weiterentwickeln wird“, äußert sich Ventotec-Eigentümer Helmer Stecker über die neue Entwicklung.

PM: Stadtwerke Hannover AG

Pressebild: Die Hauptverwaltung von enercity befindet sich im Ihmezentrum, am Ihmeplatz 2 in Hannover.

